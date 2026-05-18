Trump postează imagini cu extratereștri și război în spațiu. Care este motivul

Președintele SUA, Donald Trump, a postat imagini cu extratereștri și război în spațiu, anunță presa americană.
Sorina Matei
18 mai 2026, 14:25, Știri externe
În una dintre imaginile generate de IA, liderul SUA, Donald Trump, însoțit de serviciile secrete, se plimbă alături de o creatură care pare a fi un extraterestru.

O altă postare a lui Trump poartă titlul „Forțele Spațiale”. În imagine Trump coordonează acțiunile de luptă pe orbită ale SUA. Într-unul dintre cadre, pe ecrane apare o ciupercă atomică cu textul „TARGET DESTROYED”, făcând trimitere directă la forța militară a SUA.

Postările au fost realizate în contextul escaladării tensiunilor geopolitice cu Iranul și al declasificării recente a unor documente guvernamentale despre OZN-uri.

Din ordinul lui Trump, Pentagonul (Departamentul de Război al SUA) a lansat pe 8 mai 2026 un site oficial unde a publicat prima tranșă de documente, imagini și clipuri declasificate despre fenomene aeriene neidentificate. Trump a speculat intens acest subiect în ultimele săptămâni.

În cadrul aceleiași serii de postări din weekend, Trump a inclus hărți modificate ale Orientului Mijlociu și grafice AI care arătau drone americane atacând ambarcațiuni rapide iraniene. Experții consideră că imaginile cu „războiul spațial” sunt folosite ca o metaforă pentru promovarea doctrinei militare a Space Force și ca avertisment politic la adresa adversarilor externi ai SUA.

Trump a mai postat imagini ciudate pe Truth Social:

  • Trump a stârnit controverse majore după ce a postat o imagine AI în care apărea îmbrăcat în robă albă, punând mâna pe fruntea unui bărbat bolnav aflat pe un pat de spital. Criticii au spus că se crede Iisus Hristos, iar după ce a șters postarea din cauza reacțiilor negative, Trump a declarat public că el credea că s-a postat în rolul unui medic.
  • La doar două zile după incident, Trump a revenit cu o altă imagine generată de AI, în care apare direct îmbrățișat de Iisus Hristos.

