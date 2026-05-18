Trump susține că SUA au făcut „o avere” din petrolul Venezuelei

Liderul de la Casa Albă a mai afirmat că Statele Unite au obținut „o avere” din petrolul venezuelean după schimbările produse la Caracas și că Venezuela ar fi înregistrat în ultimele opt luni venituri mai mari decât în ultimul deceniu.

Referindu-se la Cuba, Trump a declarat că situația de pe insulă ar putea fi „întoarsă”, descriind statul cubanez drept „o națiune complet eșuată”. El a sugerat că Havana va fi nevoită să se apropie de Washington pentru sprijin economic și umanitar.

Comentariile vin după ce administrația americană a anunțat recent un pachet de ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari destinat Cubei. Trump a spus că autoritățile cubaneze „acceptă ajutorul” și „au nevoie de ajutor”.