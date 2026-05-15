Trump, acuzat că a tranzacționat acțiuni la companii cu care administrația sa avea contracte / Eric Trump respinge acuzațiile: „Sunt o minciună”

Președintele american Donald Trump se confruntă cu un val de critici după ce a ieșit la iveală că a efectuat tranzacții bursiere de sute de milioane de dolari în primele trei luni ale anului 2026, vizând companii cu care administrația sa a avut, în aceeași perioadă, relații de afaceri directe, relatează Forbes.

O declarație financiară publicată joi arată că Trump a cumpărat și vândut acțiuni ale unor companii precum Nvidia, Palantir, Meta sau Paramount Skydance între ianuarie și martie 2026.

Valoarea totală a tranzacțiilor se ridică, potrivit calculelor Reuters, între 220 și 750 de milioane de dolari.

Documentul nu precizează însă cine a efectuat efectiv tranzacțiile, tipul exact al titlurilor sau operațiunile sub 1.000 de dolari.

Cele mai mari achiziții individuale, evaluate între 1 și 5 milioane de dolari fiecare, au vizat companii precum Nvidia, Adobe, Oracle, Microsoft, Amazon, Apple, Boeing sau Uber.

Portofoliul include și acțiuni la Disney, Meta, Alphabet, Walmart, DoorDash sau Chipotle, printre altele.

Conflicte de interese?

Două cazuri au atras atenția în mod special. Trump ar fi cumpărat acțiuni Nvidia imediat înainte ca administrația sa să aprobe vânzarea de cipuri ale companiei către China — decizie anunțată în contextul recentei vizite a președintelui la Beijing, la care a participat și Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia.

De asemenea, ar fi achiziționat acțiuni Palantir tocmai când compania semna un contract de 1 miliard de dolari cu Departamentul pentru Securitate Internă.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a fost printre primii care au semnalat public potențialele conflicte de interese, criticându-l pe Trump pentru că l-a inclus pe Huang în delegația oficială din China în timp ce deținea acțiuni ale companiei pe care acesta o conduce.

Familia Trump respinge acuzațiile

Eric Trump a reacționat vineri pe rețeaua X, susținând că afirmațiile sunt „o minciună și complet false”.

El a declarat că activele familiei sunt gestionate integral printr-un fond blind, iar titlurile de valoare sunt incluse în indici bursieri, ceea ce ar exclude orice decizie individuală de cumpărare sau vânzare din partea membrilor familiei.

Același mesaj a venit și din partea unui purtător de cuvânt al Organizației Trump, care a precizat că portofoliul președintelui „este gestionat exclusiv prin conturi discreționare, administrate independent de instituții financiare terțe”, iar Trump și familia sa „nu joacă niciun rol în selectarea, direcționarea sau aprobarea investițiilor specifice”.

Avere în creștere

Forbes estimează averea lui Trump la 6,2 miliarde de dolari, din care aproximativ 1,3 miliarde reprezintă active lichide, inclusiv titluri de valoare.

Pe lângă acțiuni, președintele continuă să acumuleze avere prin dețineri de criptomonede, acorduri de licențiere și alte afaceri – fără să fi renunțat la interesele sale private, situație care îi permite să profite, controversat, de pe urma mandatului său.

Legi blocate

O lege care ar interzice președintelui și parlamentarilor să tranzacționeze acțiuni a avansat anul trecut dintr-o comisie a Senatului, dar a stagnat ulterior și are șanse reduse să treacă în Congresul controlat de republicani.

Când senatorul republican Josh Hawley a votat alături de democrați pentru menținerea interdicției și în cazul președintelui, Trump a reacționat furios pe Truth Social, acuzându-l că îl „țintește” pe „un senator de mâna a doua”.

O nouă declarație financiară, care va detalia și celelalte active ale președintelui, urmează să fie publicată în perioada imediat următoare.