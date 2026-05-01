Prima pagină » Tehnologie » Zuckerberg se implică în dezvoltarea de roboți umanoizi. Meta cumpără un start-up de robotică IA

Zuckerberg se implică în dezvoltarea de roboți umanoizi. Meta cumpără un start-up de robotică IA

Meta, compania miliardarului Mark Zuckerberg, a anunțat achiziția companiei Assured Robot Intelligence, un start-up specializat în dezvoltarea de modele de inteligență artificială pentru roboți, într-un nou pas strategic pentru extinderea sa în domeniul sistemelor autonome.
Zuckerberg se implică în dezvoltarea de roboți umanoizi. Meta cumpără un start-up de robotică IA
sursă foto: Angga Budhiyanto/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
01 mai 2026, 22:16, Știrile zilei

Tranzacția a fost finalizată vineri, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei pentru Bloomberg. Compania Meta nu a făcut publică valoarea acordului.

Potrivit Meta, tehnologia dezvoltată de Assured Robot Intelligence vizează capacitatea roboților de a interpreta și reacționa la comportamentul uman în medii reale, imprevizibile. Ceea ce reprezintă un domeniu esențial pentru viitoarea generație de robotică avansată.

Noii cercetători vor lucra la arhitecturi de modele IA, sisteme de control pentru roboți și tehnici de auto-învățare aplicate platformelor umanoide.

Achiziția vine în contextul în care Meta accelerează investițiile în inteligență artificială.

La finalul lunii aprilie, compania a crescut estimările de cheltuieli de capital pentru 2026 la 125-145 miliarde de dolari, în principal pentru infrastructură de centre de date și componente hardware.

În paralel, Meta a anunțat și reducerea a aproximativ 10% din personal, începând cu luna mai, ca parte a realocării resurselor către proiectele de IA.

Interesul pentru roboți umanoizi crește rapid în industria tehnologică, companii precum Tesla, Google și Amazon dezvoltând la rândul lor astfel de sisteme, concepute să opereze în spații umane și să execute sarcini autonome.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor