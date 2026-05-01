Zuckerberg se implică în dezvoltarea de roboți umanoizi. Meta cumpără un start-up de robotică IA

Tranzacția a fost finalizată vineri, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei pentru Bloomberg. Compania Meta nu a făcut publică valoarea acordului.

Potrivit Meta, tehnologia dezvoltată de Assured Robot Intelligence vizează capacitatea roboților de a interpreta și reacționa la comportamentul uman în medii reale, imprevizibile. Ceea ce reprezintă un domeniu esențial pentru viitoarea generație de robotică avansată.

Noii cercetători vor lucra la arhitecturi de modele IA, sisteme de control pentru roboți și tehnici de auto-învățare aplicate platformelor umanoide.

Achiziția vine în contextul în care Meta accelerează investițiile în inteligență artificială.

La finalul lunii aprilie, compania a crescut estimările de cheltuieli de capital pentru 2026 la 125-145 miliarde de dolari, în principal pentru infrastructură de centre de date și componente hardware.

În paralel, Meta a anunțat și reducerea a aproximativ 10% din personal, începând cu luna mai, ca parte a realocării resurselor către proiectele de IA.

Interesul pentru roboți umanoizi crește rapid în industria tehnologică, companii precum Tesla, Google și Amazon dezvoltând la rândul lor astfel de sisteme, concepute să opereze în spații umane și să execute sarcini autonome.