Prima pagină » Politic » Gheorghiu: Îmi cer scuze public față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat. „Sfat" pentru români

Vicepremierul Oana Gheorghiu spune, vineri seara, că își cere scuze față de acei parlamentari pe care i-a „inoportunat”, cerându-le, printr-un e-mail, să voteze la moțiunea de cenzură „conform propriei conștiințe”.
Laura Buciu
01 mai 2026, 22:57, Politic

„Doresc să îmi cer scuze public față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permițându-mi aroganța de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid”, spune Oana Gheorghiu, pe Facebook.

Aceasta afirmă că „unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaților și pe cel al Senatului”.

„Ca penitență, vreau să lansez un apel public către toți românii: Vă rog ca nu care cumva să le scrieți parlamentarilor voștri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii ca să le cereți să voteze conform conștiinței, nu conform ordinului de la șeful de partid. Ar fi un abuz total asupra lor să îi deranjăm și să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile. Deci din nou: vă rog ca nu cumva să faceți așa ceva”, spune Oana Gheorghiu.

