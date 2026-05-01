Marcel Ciolacu: „Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare”

„Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare că «în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și votat schema de gestionare a programului SAFE»”, a scris Marcel Ciolacu, pe rețelele de socializare.

Fostul șef al Guvernului susține că „documentele oficiale spun cu totul ALTCEVA” și afirmă că desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al programului SAFE „s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 – sub guvernul Bolojan, NU sub guvernul Ciolacu”.

Ciolacu mai spune că decizia prin care a fost numit grupul de lucru interinstituțional „este semnată de Ilie Bolojan, NU de Marcel Ciolacu”.

Fostul premier critică și modul de organizare al programului

„Este o structură politică, condusă de un politruc de la Oradea, pus șef al Cancelariei ca să conducă un program de înzestrare militară de 16 miliarde euro! NU de specialiști MApN, cum ar fi normal într-un stat NATO!!! De aceea s-a ajuns ca nimeni să nu știe cine a stabilit ca prețul și ca termenul să cântărească 100% în decizie!”, a scris Ciolacu.

El acuză totodată că actuala formulă de atribuire a contractelor produce „un monstru”

„Când Bolojan vinde public ‘minim 50% producție în România’, el încearcă să coafeze zadarnic o realitate care produce un monstru – concentrarea masivă pe un singur producător străin: 5,69 miliarde euro = 68,3% din pachet către un uriaș grup industrial german, ce primește 7 din 15 contracte. Abia asta este cu adevărat trădare de țară!”, mai spune Ciolacu.

Ciolacu s-a referit și la proiectele industriale din domeniul apărării.

„Ce știe însă și nu spune Bolojan este că singura investiție locală în apărare, fabrica de pulberi care va fi deschisă în România cu finanțare de la Comisia Europeană, este un proiect realizat de mine, împreună cu ministrul Economiei, Radu Oprea. Așa cum achiziția de către România a Portului Giurgulești este rezultatul negocierilor purtate de Ciolacu și Grindeanu. Prea-cinstitul Bolojan minte și atunci când se laudă cu munca altuia, minte și atunci când vrea să arunce pe alții vina actelor semnate cu mâna lui în cazul SAFE. Așa cum a mințit și cu deficitul, cum a mințit și cu inflația”, a scris el.

„Din fericire, nu mai are multe zile în care să-i mai poată minți pe români. Din 5 mai, el devine doar amintirea unui nefericit accident politic, unul cu multe milioane de români victime nevinovate!”, a încheiat Ciolacu.