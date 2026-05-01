Bolojan: Primul contract finanțat din SAFE, semnat la Suceava pentru A7

Premierul Ilie Bolojan anunță vineri seara că au fost semnate, vineri, contractele pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcani – Suceava, parte a Autostrăzii A7.
Laura Buciu
01 mai 2026, 20:45, Politic

„Este primul contract pentru România finanțat prin Programul SAFE, un program european care susține investiții în infrastructură cu rol dual, civil și militar. Această finanțare permite continuarea proiectelor mari de infrastructură, în condițiile în care presiunea pe bugetele existente este ridicată”, spune premierul Ilie Bolojan.

A7 va fi deschis în 2029, promite premierul

Tronsonul Pașcani – Suceava are o lungime totală de aproximativ 62 km, împărțită în două loturi. Lucrările includ zeci de poduri, pasaje și viaducte, noduri rutiere, spații de servicii și infrastructură pentru vehicule electrice.

Durata prevăzută în contract este de 30 de luni: 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Potrivit premierului, acest proiect este important pentru regiunea de Nord-Est, unde conectivitatea rămâne o condiție esențială pentru dezvoltare. Legătura dintre Pașcani, Suceava și mai departe către Siret și Ungheni va crea condiții mai bune pentru mobilitate, investiții și dezvoltare economică.

„Este rezultatul unui efort început în urmă cu mai mulți ani, de la realizarea studiilor de fezabilitate până la parcurgerea etapelor de avizare și licitație”, mai spune Bolojan.

Potrivit premierului, obiectivul este ca, după finalizarea lucrărilor, circulația pe acest tronson să fie deschisă în cursul anului 2029.

