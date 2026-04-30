Acuzațiile lui Ilie Bolojan despre banii din energie care ajung în facturile românilor: „Bonusuri de 180.000 de euro și investiții zero”

„V-aș da un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții. Gândiți-vă că Hidroelectrica, în acești ani, a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri pentru că, oricum, apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiții. Și gândiți-vă că dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcționeze pentru că nu poți opri apa, am fi montat de un an-doi niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată, să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri.

Dar au preferat să ia bonusuri de performanță în fiecare an pentru profiturile pentru care nu s-au zbătut, de 150.000-180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiții. Dacă le-ar fi făcut, ar fi lăsat foarte puține spații de tranzacționat pe piațe și cei care fac bani din operațiuni care se întâmplă pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mișcare și prețul energiei ar fi scăzut.”, a declarat Ilie Bolojan.

Pierderile și ineficiența ajung în prețuri și subvenții

Premierul susține că problema nu este izolată și că același tip de management afectează mai multe companii de stat, inclusiv din transporturi, unde costurile sunt transferate către populație.

„Sunt foarte multe zone de genul acesta. Domnul ministru Miruță a prezentat ieri cazul de la Metrorex. Ce a găsit acolo? Sunt niște anormalități, în loc să îți faci reducerea de cheltuieli, să-ți controlezi cheltuielile, să muți ineficiența în prețul final. În cazul companiilor monopoliste din energie care nu-i interesează, pentru că oricum nu sunt alți producători și oricum produc 60% din energia României, trei companii de stat, iar în prețul biletelor la companiile monopoliste din transporturi sau în subvenții de milioane de euro pe care le dăm anual în pierderi enorme.”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Găurile negre” se mută direct în buzunarul românilor

Ilie Bolojan avertizează că lipsa controlului asupra cheltuielilor are un efect direct asupra populației, fie prin facturi mai mari, fie prin bani din bugetul de stat.

„Și orice companie care este în această situație, dacă nu are o conducere, care într-adevăr se uită la cheltuieli și nu își bat joc de banii pe care îi încasează, dacă nu fac asta, ce fac? Se mută cu pierderile, se mută cu găurile negre în prețuri la populație, prețuri de tarife, prețuri de megavat sau în subvenții de la bugetul de stat.”, a explicat Ilie Bolojan.

Exemplu concret: pierderi de 200 de milioane de euro

Premierul a dat și un exemplu punctual pentru a ilustra dimensiunea problemelor din sistem.

„Și v-am spus, oricât am aduna, oricât ne-am speti să creștem colectarea, să creștem taxe, oricât am reduce cheltuieli, dacă aceste lucruri nu le corectăm, înseamnă că gândiți-vă doar la o singură companie. Complexul Oltenia, anul trecut pierderile au fost de 200 de milioane de euro. La o singură entitate.”, a precizat Ilie Bolojan.

Avertisment privind viitorul economic al României

În final, premierul a atras atenția că fără reforme reale, statul riscă să nu mai aibă resurse pentru investiții esențiale.

„Dacă luăm fiecare companie cu subvenții, cu tot ce înseamnă asta, cheltuielile enorme pe care le face statul român, într-o formă sau alta, se mută, direct sau indirect, în buzunarul cetățenilor. Dacă nu le corectăm aceste lucruri, indiferent cine vine la guvernare, va ajunge să aibă niște spații tot mai mici. Pentru că noi ne-am împrumutat cu viteză foarte mare, nu ne putem opri de la un an la altul să nu ne mai împrumutăm, indiferent ce guvern vine.

Trebuie să ne controlăm acest serviciu al datoriei, în așa fel încât să rămână spații pentru guvernele care vor veni, să aibă resurse să investească în energie, să investească în educație, să investească în sănătate, să creeze condiții de dezvoltare. Pentru că altfel guvernele vor fi niște agenții de plăți, în care să plătească drepturi sociale, în care să plătească dobânzi și să mai facă câte ceva. Dar asta nu e suficient.”, a mai spus Ilie Bolojan.