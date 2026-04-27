Cât a scăzut prețul energiei? Ivan: Începe să se vadă la factura finală

„Am preluat acest mandat într-o perioadă în care vorbeam despre cel mai mare preț la energie electrică din toată lumea europeană raportată la veniturile oamenilor și am venit cu două obiective foarte clare (…) creșterea capacității de producție a energiei electrice din România, creșterea capacității de stocare (…) și reducerea prețului pentru consumatorul final sub media Uniunii Europene”, a declarat Ivan.

Acesta a explicat că, după eliminarea plafonării, prețurile din piață au început treptat să scadă.

„Dacă în luna iulie, în urma eliminării plafonului la energia electrică, vorbeam despre oferte care, în marea lor majoritate, se situau în jurul cifrei de 1,55–1,60 lei, astăzi (…) majoritatea ofertelor sunt sub 1,30 lei, ceea ce înseamnă în medie o reducere cu circa 15% a prețului final pentru consumatorii casnici”, a spus ministrul.

Potrivit lui, această evoluție este rezultatul creșterii producției interne de energie.

„România a ajuns să producă, în perioada raportată, cu aproximativ 10,5% mai multă energie decât în prima parte a anului 2025 (…) acest lucru a creat premisele prin care prețurile încep să se așeze, lucru care, pentru foarte mulți consumatori, deja începe să se vadă la factura finală”, a precizat Ivan.

El a mai arătat că piața a devenit mai dinamică, iar consumatorii profită de ofertele mai bune.

„Sunt 600.000 de oameni care, în ultimele șase luni, au optat să migreze de la un operator care le oferea un preț de 1,50–1,60 lei pentru un operator care azi le oferă un preț de 0,99 lei per kWh (…) oamenii pot să migreze în maxim 21 de zile, fără costuri suplimentare”, a adăugat Ivan.