UE vrea reforma facturilor și tarifelor la energie. Ce presupune

Țările UE vor trebui să impoziteze energia electrică „mai puțin decât gazele naturale” și să reformeze tarifele de rețea pentru a reduce facturile.

Modificările sunt prevăzute de Comisia Europeană în proiectul de regulament privind facturile la energie, așteptat la mijlocul lunii iulie și care face parte din planul Accelerate EU prezentat în aprilie, consultat de ANSA.

Deși își păstrează puterea de a-și stabili propriile tarife, guvernele vor trebui să se asigure că energia electrică rămâne mai eficientă din punct de vedere fiscal decât gazul.

Stimularea consumului în afara orelor de vârf, contoare inteligente

Executivul UE își propune, de asemenea, să stimuleze consumul în afara orelor de vârf, stabilind obiectivul de a dota cel puțin 50% dintre utilizatori cu contoare inteligente până în 2030 și 65% până în 2033.

Bruxelles-ul abordează, de asemenea, problema taxelor de rețea – care reprezintă aproximativ un sfert din factura medie – prin introducerea de tarife în funcție de ora de utilizare și criterii pentru măsurarea eficienței operatorilor.

În cele din urmă, este deschisă posibilității de a utiliza fondurile de coeziune pentru a sprijini investițiile în rețelele electrice.

În Uniunea Europeană (extinsă la regiunea EU27+3, care include și Marea Britanie, Norvegia și Elveția), rata de penetrare a contoarelor inteligente de electricitate a ajuns la aproximativ 65% – 70%. Concret, numărul total de contoare inteligente de energie electrică instalate a depășit 195 de milioane de unități.

Liderii europeni: Țări precum Suedia, Danemarca, Italia, Finlanda, Estonia, Letonia, Luxemburg, Spania și Portugalia au atins o rată de implementare de peste 99% – 100% în rândul gospodăriilor. Acestea sunt urmate îndeaproape de Slovenia (97%) și Franța (94%).

Țările din plutonul din urmă: La polul opus, Germania se află la coada clasamentului cu un procent istoric foarte scăzut de doar aproximativ 2% (deși a început recent proiecte din prima generație).

Situația în România: România înregistrează o rată de penetrare de circa 27% în rândul consumatorilor casnici, fiind în plin proces de extindere prin licitații masive demarate de marii distribuitori regionali.