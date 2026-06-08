O nouă metodă de a controla căldura ar putea îmbunătăți producția de energie

Cercetătorii au demonstrat acum o nouă metodă puternică de control al căldurii la scară nanometrică. Descoperirile oferă dovezi experimentale solide că transferul de căldură poate fi proiectat în mod intenționat, potrivit ScienceDaily.

Cercetarea se concentrează pe un fenomen cunoscut sub numele de transfer de căldură radiativ în câmp apropiat. Când două obiecte sunt separate de o distanță extrem de mică, de doar câteva sute de nanometri, căldura se poate deplasa între ele mult mai eficient decât în condiții obișnuite.

În loc să radieze pur și simplu spre exterior, energia termică poate traversa efectiv spațiul îngust prin unde electromagnetice. Acest proces permite ca o cantitate mult mai mare de căldură să curgă de la un obiect la altul decât în mod normal.

Experimentele au arătat că structurile cu modele din aur au crescut substanțial cantitatea de căldură care se deplasează peste spațiu.

Știința din spatele efectului

Descoperirea ar putea avea utilizări practice importante. Pe măsură ce dispozitivele electronice devin din ce în ce mai mici și mai puternice, eliminarea căldurii în exces a devenit una dintre cele mai mari provocări.

Capacitatea de a controla căldura ar putea duce la îmbunătățirea metodelor de răcire pentru cipurile de computer și a altor sisteme electronice.

Descoperirile ar putea fi benefice și pentru tehnologiile energetice. Sistemele cunoscute sub numele de termofotovoltaice generează electricitate din căldură prin conversia radiației termice în energie utilizabilă.

Creșterea eficienței transferului de radiație termică ar putea contribui la creșterea viabilității acestor tehnologii.

Aplicațiile care implică detectarea în infraroșu ar putea beneficia de semnale termice mai puternice și controlate cu mai multă precizie. Utilizările potențiale variază de la monitorizarea mediului până la securitatea națională.