BERD anunță că finanțează în România primul proiect de stocare a energiei prin baterii la scară largă

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare oferă până la 44 de milioane de euro pentru a sprijini dezvoltarea, construcția și operarea unui sistem de stocare a energiei în baterii de 127 MW / 254 MWh în Scornicești, România, anunță presa europeană.

Proiectul, deținut în coproprietate de R.Power SA și Eiffel Investment Group prin intermediul Eiffel Transition Infrastructure SLP, va fi printre primele proiecte independente de stocare a energiei în baterii la scară largă din România și se așteaptă să consolideze securitatea energetică, să îmbunătățească stabilitatea rețelei și să sprijine integrarea energiei electrice regenerabile.

Din pachetul de finanțare BERD, 29 de milioane de euro vor fi susținute de o garanție de primă pierdere InvestEU, contribuind la reducerea riscurilor legate de operațiunile efectuate de comercianți. Proiectul va participa la piața de servicii auxiliare și de echilibrare în curs de dezvoltare din România, veniturile fiind generate în principal printr-un acord de optimizare cu GEN-I.

Pe măsură ce România lucrează pentru a atinge un obiectiv de 38,3% din energia regenerabilă în consumul final de energie până în 2030, soluțiile de stocare, cum ar fi BESS Scornicești, devin din ce în ce mai importante pentru a reduce restricțiile privind energia regenerabilă și a îmbunătăți flexibilitatea sistemului electric. Proiectul include, de asemenea, activități de informare cu instituțiile de învățământ locale pentru a încuraja femeile și tinerii să urmeze cariere în sectorul energetic.

Proiectul este deținut în coproprietate de producătorul paneuropean independent de energie electrică R.Power SA și Eiffel Investment Group, prin intermediul fondului său administrat Eiffel Transition Infrastructure SLP. Odată dezvoltat, construit și operațional, sistemul de stocare a energiei prin baterii va contribui la consolidarea securității energetice a României, va sprijini integrarea energiei regenerabile și va contribui la o mai mare flexibilitate în întregul sistem electric al țării.

Din finanțarea BERD de până la 44 de milioane de euro, 29 de milioane de euro vor fi susținute de o garanție de primă pierdere InvestEU, concepută pentru a reduce riscurile și a sprijini investițiile inovatoare în infrastructura verde care promovează tranziția durabilă în statele membre ale UE.

România își mărește capacitatea de energie regenerabilă în cadrul Planului Național Energetic și Climă actualizat, care vizează o pondere de 38,3% a energiei regenerabile în consumul final de energie până în 2030. Pe măsură ce în sistem se adaugă mai multă energie electrică regenerabilă, flexibilitatea rețelei și capacitatea de stocare devin din ce în ce mai importante pentru gestionarea cererii și ofertei, limitarea restricțiilor și menținerea stabilității sistemului.

Proiectul de stocare în baterii de la Scornicești va stoca electricitatea atunci când va fi disponibilă și o va elibera atunci când va fi nevoie, contribuind la echilibrarea rețelei și la îmbunătățirea utilizării generării de energie regenerabilă. Fiind unul dintre primele proiecte BESS independente la scară largă de pe piața emergentă de stocare din România, se așteaptă să demonstreze atât viabilitatea tehnică, cât și cea comercială a stocării în baterii și să sprijine investiții suplimentare în proiecte similare.

Proiectul va opera în cadrul pieței de servicii auxiliare și de echilibrare din România, aflată în dezvoltare. Veniturile sale vor proveni în principal de la comercianți și vor fi generate printr-un acord de optimizare cu traderul regional de energie GEN-I, reflectând rolul tot mai mare al activelor energetice flexibile în susținerea stabilității pieței energiei electrice.

Pe lângă beneficiile aduse sistemului energetic, proiectul include activități de informare la nivel local, cu instituții de învățământ, pentru a încuraja femeile și tinerii să ia în considerare cariere în sectorul energetic. Această componentă își propune să sprijine incluziunea mai largă într-o industrie care, în mod tradițional, a înregistrat o participare mai scăzută a femeilor.

Garanția InvestEU pentru prima pierdere este inclusă pentru a contribui la abordarea profilului de risc mai ridicat asociat operațiunilor efectuate de comercianți. Garanția face parte din rolul mai amplu al InvestEU în mobilizarea investițiilor pentru proiecte de tranziție durabilă în întreaga Uniune Europeană, inclusiv infrastructură verde și tehnologii energetice inovatoare.

Finanțarea va fi acordată unei companii de proiect înregistrate în România. R.Power, cu sediul central în Varșovia, Polonia, deține un portofoliu european semnificativ de proiecte de stocare în baterii, energie hibridă și generare de energie regenerabilă la scară largă.

Tranzacția se adaugă activității de investiții de lungă durată a BERD în România, unde Banca a angajat peste 12,5 miliarde de euro în 591 de proiecte.