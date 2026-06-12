Prima pagină » Politic » Bolojan: PNL va merge în opoziție dacă viitorul guvern va include PSD | Nouă proiecte prin PNRR, în joc pentru circa 6,3 miliarde de euro

Bolojan: PNL va merge în opoziție dacă viitorul guvern va include PSD | Nouă proiecte prin PNRR, în joc pentru circa 6,3 miliarde de euro

Premierul interimar Ilie Bolojan a reiterat vineri, la Radio România Actualități, că PNL este gata să meargă în opoziție dacă viitorul Executiv îi va include pe social-democrați, susținând că partidul nu este „cramponat de putere”. Totodată, el a avertizat că România trebuie să adopte până la 31 august nouă proiecte legislative asumate prin PNRR, de care depinde accesarea a aproximativ 6,3 miliarde de euro.
Ilie Bolojan, după creșterea inflației la 10,9%: „Guvernul nu a făcut ceva greșit. La final de vară, inflația se va duce înspre 5%”
Ilie Bolojan, după creșterea inflației la 10,9%: „Guvernul nu a făcut ceva greșit. La final de vară, inflația se va duce înspre 5%”
Incendiu violent la o casă din județul Buzău
Incendiu violent la o casă din județul Buzău
Bolojan pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Bolojan pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Ilie Bolojan despre responsabilitatea PSD-ului în formarea Guvernului: „Cel care dărâmă un guvern să vină cu soluția”
Ilie Bolojan despre responsabilitatea PSD-ului în formarea Guvernului: „Cel care dărâmă un guvern să vină cu soluția”
Oalele sparte se vor sparge în capul Guvernului Tomac. Executivul propus de Tomac ar fi mai slab decât un guvern minoritar – Ilie Bolojan
Oalele sparte se vor sparge în capul Guvernului Tomac. Executivul propus de Tomac ar fi mai slab decât un guvern minoritar – Ilie Bolojan
Diana Nunuț
12 iun. 2026, 14:08, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a reiterat vineri, la Radio România Actualități, poziția potrivit căreia liberalii sunt gata să meargă în Opoziție în cazul în care viitorul Executiv va avea în componență PSD și a respins acuzațiile potrivit cărora PNL s-ar agăța de funcțiile guvernamentale.

„Partidul Național Liberal, în funcție de modul în care vor evolua lucrurile, poate să meargă în opoziție fără niciun fel de probleme. Am luat această decizie că în condițiile în care un guvern va avea în componența sa Partidul Social-Democrat, PNL nu va fi acolo și va fi în opoziție. Este o decizie pe care am luat-o. Nu suntem cramponați de putere”, a explicat Bolojan la Radio România Actualități.

El a susținut că actualul Cabinet, chiar dacă este interimar, continuă să își exercite atribuțiile până la instalarea unui nou guvern, în special în ceea ce privește negocierile cu Comisia Europeană privind PNRR.

„Nu suntem agățați de funcții (…). Până când va veni un nou guvern, peste trei zile, peste o săptămână, peste două, când se va ajunge la această formulă, țara trebuie administrată”, a mai spus premierul.

Bolojan: Șapte proiecte de lege privind îndeplinirea unor jaloane din PNRR trebuie trimise în Parlament până la 31 august

În cadrul interviului acordat postului radio, Ilie Bolojan a subliniat că România mai are de îndeplinit nouă jaloane legislative importante din PNRR, dintre care două proiecte de lege se află deja în Parlament, iar alte șapte urmează să fie transmise Legislativului.

Potrivit acestuia, adoptarea acestor reforme este esențială pentru deblocarea unor fonduri europene, estimate la 6,3 miliarde de euro. Fiecare reformă valorează în jur de 700 de milioane de euro.

„Asta înseamnă că dacă Parlamentul votează aceste proiecte de legi, atunci România își poate trage banii. Asta se poate face în două formule. Prima dintre ele este să existe un acord și declarativ partid de răspuns că vor vota aceste proiecte. A doua metodă este ca noul guvern care va fi format își angajează răspunderea în prima săptămână sau în a doua săptămână (de la învestire – n.r.)”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că proiectele vizează domenii sensibile, precum legea salarizării și procesul de decarbonizare a sectorului energetic.

„Sunt proiecte de lege foarte dificile. Gândiți-vă pe componenta de decarbonizare. România s-a angajat să reducă centralele cu producție electrică pe bază de cărbune, înlocuindu-le cu altceva (…). Timp de patru ani de zile n-am făcut nimic, n-am pus nimic în loc și acum este foarte greu”, a conchis acesta.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
GSP.ro
Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Libertatea
Țara în care anul oficial este încă 2018, deși restul lumii trăiește în 2026. Explicația din spatele diferenței
CSID
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia