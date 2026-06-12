Bolojan: PNL va merge în opoziție dacă viitorul guvern va include PSD | Nouă proiecte prin PNRR, în joc pentru circa 6,3 miliarde de euro

Premierul interimar Ilie Bolojan a reiterat vineri, la Radio România Actualități, poziția potrivit căreia liberalii sunt gata să meargă în Opoziție în cazul în care viitorul Executiv va avea în componență PSD și a respins acuzațiile potrivit cărora PNL s-ar agăța de funcțiile guvernamentale.

„Partidul Național Liberal, în funcție de modul în care vor evolua lucrurile, poate să meargă în opoziție fără niciun fel de probleme. Am luat această decizie că în condițiile în care un guvern va avea în componența sa Partidul Social-Democrat, PNL nu va fi acolo și va fi în opoziție. Este o decizie pe care am luat-o. Nu suntem cramponați de putere”, a explicat Bolojan la Radio România Actualități.

El a susținut că actualul Cabinet, chiar dacă este interimar, continuă să își exercite atribuțiile până la instalarea unui nou guvern, în special în ceea ce privește negocierile cu Comisia Europeană privind PNRR.

„Nu suntem agățați de funcții (…). Până când va veni un nou guvern, peste trei zile, peste o săptămână, peste două, când se va ajunge la această formulă, țara trebuie administrată”, a mai spus premierul.

Bolojan: Șapte proiecte de lege privind îndeplinirea unor jaloane din PNRR trebuie trimise în Parlament până la 31 august

În cadrul interviului acordat postului radio, Ilie Bolojan a subliniat că România mai are de îndeplinit nouă jaloane legislative importante din PNRR, dintre care două proiecte de lege se află deja în Parlament, iar alte șapte urmează să fie transmise Legislativului.

Potrivit acestuia, adoptarea acestor reforme este esențială pentru deblocarea unor fonduri europene, estimate la 6,3 miliarde de euro. Fiecare reformă valorează în jur de 700 de milioane de euro.

„Asta înseamnă că dacă Parlamentul votează aceste proiecte de legi, atunci România își poate trage banii. Asta se poate face în două formule. Prima dintre ele este să existe un acord și declarativ partid de răspuns că vor vota aceste proiecte. A doua metodă este ca noul guvern care va fi format își angajează răspunderea în prima săptămână sau în a doua săptămână (de la învestire – n.r.)”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că proiectele vizează domenii sensibile, precum legea salarizării și procesul de decarbonizare a sectorului energetic.

„Sunt proiecte de lege foarte dificile. Gândiți-vă pe componenta de decarbonizare. România s-a angajat să reducă centralele cu producție electrică pe bază de cărbune, înlocuindu-le cu altceva (…). Timp de patru ani de zile n-am făcut nimic, n-am pus nimic în loc și acum este foarte greu”, a conchis acesta.