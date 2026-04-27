Cel mai recent episod din ofensiva împotriva speculatorilor: ANRE a publicat în transparență decizională noile proiecte de regulamente de racordare

Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2025 – faza a II-a și proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public – faza a II-a, au fost publicate luni de Autoritate Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în consultare publică, după discuții avute joi de Ilie Bolojan, premier și actual ministru interimar al Energiei, începând de luni, cu conducerea ANRE.

Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, luni dimineața la un eveniment de specialitate.

„ANRE a pus în dezbatere publică două noi regulamente: unul care crește garanțiile de racordare de la 5% la 20% și altul care introduce o garanție per kW instalat pentru obținerea autorizațiilor de înființare. Scopul este clar: eliminarea proiectelor fără acoperire financiară reală, care ajung să fie tranzacționate pe platforme de tip OLX. Nu așa construim capacitate de producție solidă și nu așa ducem la capăt tranziția energetică”, a declarat șeful autorității de regelementate, la Forumul Energiei 2026, organizat de Financial Intelligence.

9.300 MW eliberați din rețea anul trecut

Cu această ocazie, George Niculescu a punctat câteva repere pe acest palier din ultimii trei ani:

ANRE a adoptat sau revizuit peste 25 de acte normative în domenii-cheie: energie electrică, gaze naturale, regenerabile, stocare, energie termică.

Am vorbit despre „ATR-uri fantomă” încă din 2024 și am introdus, în premieră, garanții financiare pentru a opri comportamentele oportuniste. Rezultatul: 9.300 MW eliberați din rețea anul trecut.

Au fost acordate licențe de exploatare pentru 3.993 MW.

Investițiile în rețelele de distribuție au crescut de la aproximativ 3,4 miliarde lei în 2023 la 3,7 miliarde lei în 2024 (+7%). Pentru perioada 2025–2029, estimările indică un nivel investițional cu aproximativ 40% mai mare, susținut în mare parte din fonduri nerambursabile.

Potrivit informațiilor publicate de ANRE, propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise în format letric (format PDF) și electronic (documente Word), la adresa de e-mail [email protected]. Termenul de transmitere a observaţiilor şi propunerilor este de 10 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

„După consultarea publică, vom decide, împreună cu industria, forma finală. Pentru că în energie, nu viteza promisiunilor contează, ci megawații care chiar ajung în sistem”, a conchis șeful ANRE.