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Proiectul AUR pentru profesionalizarea conducerii ANRE a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social

Proiectul de lege privind specializarea organelor de conducere ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), inițiat de deputatul AUR Ionelia Priescu, a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES).
Proiectul AUR pentru profesionalizarea conducerii ANRE a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social
Raluca Anna Veleanu
04 iun. 2026, 11:17, Politic
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Inițiativa legislativă urmărește profesionalizarea conducerii ANRE prin promovarea specialiștilor cu pregătire și experiență în domeniul energetic, în vederea consolidării independenței instituției și a reducerii influenței politice asupra procesului decizional.

„Este o mică victorie pe circuitul de aprobare al acestui proiect, proiect care are ca scop profesionalizarea ANRE prin promovarea în forurile de conducere a specialiștilor cu pregătire tehnică în domeniu. Astfel, vom reuși să înlăturăm ingerințele politice de la nivelul acestei autorități”, a declarat deputatul AUR Ionelia Priescu.

Potrivit deputatului AUR, proiectul de lege privind profesionalizarea conducerii ANRE poate reprezenta un model și pentru alte autorități ale statului, contribuind la promovarea competenței și la reducerea influenței politice din instituțiile publice.

„Mai mult de atât, susținerea unor astfel de proiecte poate să dea naștere la o schimbare de mentalitate în ce privește legiferarea din România, pe lângă ANRE existând multe alte autorități care ar beneficia de pe urma unor măsuri asemănătoare de profesionalizare.

Cu susținerea voastră, a cetățenilor, sunt convinsă că vom putea să convingem parte din membrii celorlalte partide să susțină acest proiect de lege benefic pentru domeniul energetic, dar și alte proiecte AUR atât de necesare pentru județele noastre și țara noastră”, a subliniat deputatul AUR Ionelia Priescu.

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