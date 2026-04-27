Este oficial. Decretele de numire ale miniștrilor interimari au fost publicate în Monitor, alături de cele prin care s-a luat act de demisiile celor șapte foști membri susținuți de PSD

Mandatele semnate de președintele Nicușor Dan, prin care a constatat vacantarea funcțiilor de ministru și vicepremier ale membrilor Executivului susținuți de Partidul Social Democrat și s-au numit în funcții interimare șapte actuali miniștri și premierul, au fost publicate luni în Monitorul Oficial nr. 330.
Pentru fiecare dintre cei șapte demisionari, șeful statului a semnat câte un decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului și unul pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.
- Lista decretelor publicate este deschisă de Bogdan Ivan, al cărui mandat la Ministerul Energiei este preluat interimar de premierul Ilie Bolojan.
- Mandatul interimar de la Ministerul Muncii este preluat de Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor europene, după demisia lui Florin Manole.
- La Ministerul Sănătății vine interimar Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, după demisia lui Alexandru Rogobete.
- Radu Miruță, ministrul Apărării, preia interimar și conducerea Ministerului Transporturilor, după demisia lui Ciprian Șerban.
- La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, revine interimar vicepremierul Tánczos Barna.
- Poziția de vicepremier a lui Marian Neacșu este preluată interimar de vicepremierul Oana Gheorghiu.
- La Ministerul Justiției, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, revine interimar după demisia lui Radu Marinescu.