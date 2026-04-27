Este oficial. Decretele de numire ale miniștrilor interimari au fost publicate în Monitor, alături de cele prin care s-a luat act de demisiile celor șapte foști membri susținuți de PSD

Demisiile membrilor Partidului Social Democrat din Guvern și mandatele interimare sunt oficiale de luni, odată cu publicarea decretelor semnate de șeful statului.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Mădălina Prundea
27 apr. 2026, 13:25, Politic

Mandatele semnate de președintele Nicușor Dan, prin care a constatat vacantarea funcțiilor de ministru și vicepremier ale membrilor Executivului susținuți de Partidul Social Democrat și s-au numit în funcții interimare șapte actuali miniștri și premierul, au fost publicate luni în Monitorul Oficial nr. 330.

Pentru fiecare dintre cei șapte demisionari, șeful statului a semnat câte un decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului și unul pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.

  • Lista decretelor publicate este deschisă de Bogdan Ivan, al cărui mandat la Ministerul Energiei este preluat interimar de premierul Ilie Bolojan.
  • Mandatul interimar de la Ministerul Muncii este preluat de Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor europene, după demisia lui Florin Manole.
  • La Ministerul Sănătății vine interimar Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, după demisia lui Alexandru Rogobete.
  • Radu Miruță, ministrul Apărării, preia interimar și conducerea Ministerului Transporturilor, după demisia lui Ciprian Șerban.
  • La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, revine interimar vicepremierul Tánczos Barna.
  • Poziția de vicepremier a lui Marian Neacșu este preluată interimar de vicepremierul Oana Gheorghiu.
  • La Ministerul Justiției, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, revine interimar după demisia lui Radu Marinescu.

Recomandarea video