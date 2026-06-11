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„Dacă mergem către o tehnocrație, punem cruce democrației”. Ciucu, despre refuzul unui guvern tehnocrat

Ciprian Ciucu a declarat care este motivul pentru care refuză un guvern tehnocrat. „Dacă mergem către o tehnocrație, punem cruce democrației”.
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Ioana Târziu
11 iun. 2026, 17:23, Politic
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Invitat joi la Digi24, primarul general al Bucureștiului Ciprian Ciucu a explicat de ce nu va fi votat un guvern tehnocrat.

„Nu trăim într-o tehnocrație, ci într-o democrație reprezentativă”, a precizat Ciucu. „Partidele trebuie să-și asume guvernarea”.

Primarul general a mai transmis că „partidele trebuie se ducă la vot și se dea ochii cu românii în campanii electorale, nu tehnocrații”.

„Dacă mergem către o tehnocrație, atunci schimbăm Constituția. Să vină președintele să pună permanent tehnocrați”, a mai declarat Ciucu.

În acest mod, „am pus cruce democrației și cu asta basta”, a concluzionat Ciprian Ciucu.

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