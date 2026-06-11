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PSD îl acuză pe Bolojan că „blochează toată România” după decizia PNL de a nu vota Guvernul Tomac

Partidul Social Democrat a criticat decizia Partidului Național Liberal de a nu susține învestirea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Executiv.
PSD îl acuză pe Bolojan că „blochează toată România” după decizia PNL de a nu vota Guvernul Tomac
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
11 iun. 2026, 14:16, Politic
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Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD «responsabilitate pro-europeană» ca țara să nu ajungă pe mâna «extremiștilor», nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie «responsabili», nici «pe ale cui mâini va ajunge țara»”, a transmis PSD într-o postare pe Facebook.

PSD: „Se poate și fără PNL”

Social-democrații susțin că România are nevoie urgent de un guvern și afirmă că noul Executiv poate fi format și fără PNL.

„Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan. Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR”, se arată în postarea partidului.

PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să „rescrie realitatea” atunci când spune că a acceptat funcția de prim-ministru pentru că nu existau alte variante.

„Să continui să minți ipocrit că ai acceptat funcția de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea. Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere”, afirmă PSD.

Social-democrații susțin că Bolojan „se ține legat cu lanțurile de putere”.

„S-a sacrificat și se mai sacrifică încă puțin acum… inventând tot felul de motive pentru a se ține legat cu lanțurile de putere. Poți pierde o funcție. Poți pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România”, a mai transmis PSD.

Reacția PSD vine după ce PNL a decis joi să nu voteze guvernul Eugen Tomac.

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