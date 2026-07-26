Adrian Câciu: PSD nu va vota legea salarizării propusă de Ilie Bolojan

Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul ministru al Finanțelor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că promovează o reformă care „adâncește problemele”, în loc să le rezolve.

Câciu: „Buzunarul românilor este tot mai gol”

În postarea sa, Adrian Câciu susține că nivelul de trai al populației s-a deteriorat pe fondul creșterii prețurilor și al costurilor de finanțare.

„Buzunarul românilor este tot mai gol. Prețurile au crescut, dobânzile apasă tot mai tare, salariile nu țin pasul, iar oamenii simt în fiecare zi că trăiesc mai greu”, a afirmat deputatul PSD.

În acest context, fostul ministru consideră că proiectul noii legi a salarizării nu răspunde acestor probleme, ci riscă să le amplifice.

Critici la adresa proiectului de lege

Adrian Câciu susține că viitoarea lege pune presiune asupra unor domenii considerate esențiale pentru funcționarea statului.

Potrivit acestuia, sănătatea, educația și celelalte servicii publice ar putea fi afectate dacă veniturile angajaților din aceste sectoare sunt tratate exclusiv din perspectiva reducerii cheltuielilor bugetare.

„Dacă veniturile medicilor, profesorilor și ale celor care țin statul în funcțiune sunt tratate ca o simplă cheltuială de tăiat, atunci nu vorbim despre reformă. Vorbim despre o decizie care lovește direct în calitatea serviciilor publice și în încrederea românilor”, a declarat social-democratul.

PSD anunță că nu va susține proiectul

Deputatul PSD afirmă că formațiunea nu va vota un act normativ care, în opinia sa, ar reduce veniturile populației și ar accentua tensiunile sociale.

„PSD nu va vota o lege care sărăcește oamenii, adâncește tensiunile sociale și pune în pericol marile sisteme publice”, a transmis Adrian Câciu.

În finalul mesajului, acesta a susținut că România are nevoie de dialog și de măsuri echilibrate, nu de reforme care, în opinia sa, sunt suportate de angajații din sectorul public.

Proiectul noii legi a salarizării nu a fost prezentat oficial în forma finală, iar autoritățile nu au făcut publice toate prevederile care vor sta la baza viitoarei reforme a sistemului de salarizare din sectorul bugetar.