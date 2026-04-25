Pîslaru, despre viitoarea Lege a Salarizării: Forma finală va reflecta condițiile spațiului bugetar-fiscal existent

„După preluarea mandatului, vom asigura transparența și dialogul social astfel încât să putem adopta cea mai bună versiune posibilă a acestui act important. Forma finală va reflecta condițiile spațiului bugetar-fiscal existent și va fi realizată în strânsă colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice”, a declarat Pîslaru.

Acesta a mai precizat că salarizarea unitară joacă un rol fundamental pentru rezolvarea inechităților din sectorul public și pentru modernizarea sectorului public din România.

Acesta va prelua oficial mandatul la Ministerul Muncii, începând de luni. „Voi prelua efectiv mandatul de ministru interimar al Muncii în cursul zilei de luni, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a decretelor semnate de președintele Nicușor Dan”, a precizat Pîslaru.

Potrivit Economedia, proiectul noii legi a salarizării bugetare se află încă în lucru. Acesta a fost pregătit de fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole. Noul proiect de lege prevede limitarea limitarea sporurilor și eliminarea unor beneficii precum indemnizația de hrană sau sporul pentru condiții vătămătoare, potrivit documentului obținut de sursa citată.