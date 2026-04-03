Dragoș Pîslaru avertizează: România nu mai are nevoie de politicieni care își flexează mușchii ca să dea bine la partid

„Orice tentativă de destabilizare a Guvernului este un act de gravă iresponsabilitate și o dovadă de totală lipsă de respect față de români”, se arată în mesajul publicat vineri pe Facebook de Pîslaru.

Ministrul a spus că pe lângă situația internațională dificilă generată de Războiul din Ucraina, războiul din Orientul Mijlociu și crizele aferente acestor conflicte, cu care se confruntă statul Român , autoritățile mai au miza implementării Planului Național de Redresare și Reziliență.

„De acest efort depind nu doar niște jaloane și niște sume pe hârtie, ci bugetul, credibilitatea și direcția României pe viitor”, se arată în mesajul publicat de Pîslaru.

Oficialul a criticat și retorica unor partide în condițiile în care Guvernul are nevoie de stabilitate pentru implementarea integrală a Planului: „Marile reforme care ne-au mai rămas în PNRR valorează, în termeni financiari, sute de milioane de euro. Ele sunt non-negociabile. Trebuie făcute la timp și fără scuze. Fără jocuri de culise. Fără amenințări repetate în spațiul public că „ieșim din coaliție”, „vedem ce facem”, „poate rupem guvernarea”.

„România nu mai are nevoie de politicieni care își flexează mușchii pe la televizor ca să dea bine la partid. România are nevoie de lideri care înțeleg importanța momentului în care ne aflăm și care pun datoria față țară mai presus de orice altceva”, mai spune Pîslaru.

Mesajul ministrului vine pe fondul consultărilor din cadrul Partidului Social Democrat privind actul de guvernare.

Luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat cele trei opțiuni ale formațiunii: „Azi am prezentat colegilor din regiunea Moldova cele trei posibile scenarii. Primul este să rămânem așa cum suntem acum. Al doilea înseamnă să rămânem în actuala coaliție, dar să existe o reconfigurare. Iar al treilea este trecerea în opoziție. Nu există alte variante”.

Decizia Partidului Social Democrat privind direcția politică va fi luată pe 20 aprilie.