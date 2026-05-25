Sondaj INSCOP: Președintele Nicușor Dan ar rezista unui referendum de demitere

Un eventual referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan ar fi respins de majoritatea cetățenilor arată ultimul sondaj realizat de INSCOP, în perioada 11-14 mai 2026.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
25 mai 2026, 11:40, Politic
50.7% dintre respondenți au declarat că ar vota împotriva demiterii președintelui, în timp ce 44% s-ar pronunța pentru demitere. 5.4% nu știu sau nu răspund.  

După excluderea celor indeciși din sondaj, datele arată că 53.1% dintre români ar respinge demiterea președintelui, în timp ce 46.9% ar vota pentru această măsură. 

Susținere pentru demitere președintelui vine din rândul votanților AUR (77%), al persoanelor cu educație primară (63%), al locuitorilor din mediul rural (55%) și al utilizatorilor TikTok (59%). 

Opoziția față de demitere este majoritară în rândul votanților PNL și USR (ambele 86%), al votanților PSD (59%), al persoanelor peste 60 de ani (59%), al celor cu studii superioare (73%), precum și în București (68%) și în marile orașe (61%). 

Despre un eventual referendum de demitere a lui Nicușor Dan, directorul INSCOP, Remus Ștefureac a precizat că „nu ar face decât să amplifice incertitudinile politice deja uriașe și costisitoare din punct de vedere economic și social”. 

Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026 pe un eșantion de 1.100 de persoane care au fost contactate telefonic. Gradul de încredere al sondajului este de 95%, cu o marjă de eroare de ± 3%. 

