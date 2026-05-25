Băluță anunță că noul parc din Sectorul 4 va purta numele „Donald Trump”, după votul online

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis pe Facebook că peste 116.000 de persoane au votat în ultimele zile pentru alegerea denumirilor celor două obiective.

„Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena. Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea «Donald Trump», iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial”, a scris Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a precizat că în zilele următoare vor fi făcute demersurile necesare pentru implementarea deciziei.

Numele parcului a stârnit controverse

În aprilie, Daniel Băluță anunțase că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi va purta numele președintelui SUA, Donald Trump.

Primarul spunea atunci că denumirea ar marca aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite și relațiile dintre comunitățile română și americană.

Ulterior, Băluță a anunțat că decizia finală va fi luată prin vot online. Pentru extinderea parcului, cetățenii au putut alege între mai multe nume, printre care Donald Trump, Maia Sandu, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Jacques Chirac, Václav Havel, Helmut Kohl și François Mitterrand.

Inițial, Maia Sandu s-a aflat printre variantele care au atras cele mai multe voturi, dar în final a câștigat denumirea „Donald Trump”.