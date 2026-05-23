Trump confirmă că SUA sunt „din ce în ce mai aproape” de un acord cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite ale Americii și Iranul se află „din ce în ce mai aproape” de finalizarea unui acord, în contextul negocierilor aflate în desfășurare între cele două părți.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
23 mai 2026, 19:41, Știri externe
Într-un interviu acordat CBS News, sâmbătă, Donald Trump a afirmat că discuțiile evoluează pozitiv, fără a oferi însă detalii concrete despre forma finală a eventualului acord. „În fiecare zi devine mai bine și mai bine”, a spus acesta.

„Nu vă pot spune înainte să le spun lor, nu?”, a adăugat președintele american, referindu-se la stadiul negocierilor.

Potrivit unor surse, ultima propunere discutată ar include un mecanism de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, deblocarea unor active iraniene înghețate în bănci străine și continuarea negocierilor bilaterale. Sursele au precizat că Trump nu a luat încă o decizie finală și analizează mai multe variante împreună cu echipa sa de consilieri.

Președintele american a susținut că un eventual acord ar împiedica Iranul să obțină armament nuclear și a afirmat că administrația sa va accepta doar un aranjament care răspunde integral cerințelor Washingtonului.

„Voi semna doar un acord în care obținem tot ce vrem”, a spus Trump.

El a mai avertizat că, în lipsa unui acord, „vom avea o situație în care nicio țară nu va fi lovită atât de puternic precum ar urma să fie Iranul”.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că există progrese în discuții și că un anunț ar putea fi făcut în scurt timp. Iar Teheranul a transmis că diferențele dintre părți „s-au redus în mod vizibil” în ultimele zile.

