Trump confirmă că SUA sunt „din ce în ce mai aproape” de un acord cu Iranul

Într-un interviu acordat CBS News, sâmbătă, Donald Trump a afirmat că discuțiile evoluează pozitiv, fără a oferi însă detalii concrete despre forma finală a eventualului acord. „În fiecare zi devine mai bine și mai bine”, a spus acesta.

„Nu vă pot spune înainte să le spun lor, nu?”, a adăugat președintele american, referindu-se la stadiul negocierilor.

Potrivit unor surse, ultima propunere discutată ar include un mecanism de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, deblocarea unor active iraniene înghețate în bănci străine și continuarea negocierilor bilaterale. Sursele au precizat că Trump nu a luat încă o decizie finală și analizează mai multe variante împreună cu echipa sa de consilieri.

Președintele american a susținut că un eventual acord ar împiedica Iranul să obțină armament nuclear și a afirmat că administrația sa va accepta doar un aranjament care răspunde integral cerințelor Washingtonului.

„Voi semna doar un acord în care obținem tot ce vrem”, a spus Trump.

El a mai avertizat că, în lipsa unui acord, „vom avea o situație în care nicio țară nu va fi lovită atât de puternic precum ar urma să fie Iranul”.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că există progrese în discuții și că un anunț ar putea fi făcut în scurt timp. Iar Teheranul a transmis că diferențele dintre părți „s-au redus în mod vizibil” în ultimele zile.