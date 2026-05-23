Familia poloneză a instalat panouri solare de 7.500 de dolari și s-a trezit cu facturi la electricitate din ce în ce mai mari.

Deși producția de energie era ridicată și obiceiurile de consum nu se schimbaseră, nimeni nu putea explica cifrele. Răspunsul a venit după testarea contorului la un laborator independent, conform en.as.com.

Sistemul funcționa, facturile creșteau

În primii ani, instalația fotovoltaică a funcționat fără probleme. Familia estima recuperarea investiției în mai puțin de zece ani.

Apoi facturile au început să crească fără nicio explicație. Trecerea la facturarea bimestrială a scos la iveală o sumă de peste 650 de dolari pentru doar patru luni, mai mult decât plătiseră în unii ani întregi.

Nimeni nu știa nimic

Familia a sunat în repetate rânduri la compania de electricitate și la operatorul de rețea. Niciuna dintre părți nu a oferit o explicație.

„Era ca și cum am fi vorbit cu pereții. Toți dădeau vina unul pe altul”, a declarat proprietarul.

Soluția: un laborator independent

O cunoștință a sugerat testarea contorului de către un laborator independent. Furnizorul a avertizat că, dacă aparatul se dovedea funcțional, familia suporta costul testului, aproximativ 75 de dolari. Au riscat. Tehnicieni independenți au demontat contorul și au instalat unul nou.

Factura pentru următoarele două luni: aproximativ 35 de dolari, din care doar 19 reprezentau consum real. Diferența față de sutele de dolari facturate anterior era zdrobitoare. Laboratorul a confirmat oficial: contorul era defect.

Compania de utilități a acceptat recalcularea facturilor anterioare. „A fost o luptă lungă, dar a meritat. Acum știm că nu eram nebuni”, a declarat familia.