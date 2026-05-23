Iran și SUA semnalează progrese în negocierile pentru pace privind conflictul din Orientul Mijlociu

Iranul și Statele Unite ale Americii au semnalat sâmbătă unele progrese în negocierile indirecte aflate în desfășurare, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump analizează posibilitatea reluării atacurilor asupra Republicii Islamice.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
23 mai 2026, 18:14, Știri externe
Teheranul a transmis că diferențele dintre părți „s-au redus în mod vizibil” în ultimele zile, după o serie de contacte diplomatice regionale, inclusiv discuții purtate de șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, cu oficiali iranieni de rang înalt, potrivit Associated Press.

„Tendința din ultima săptămână a fost către reducerea divergențelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, citat de agenția de stat IRNA. Acesta a precizat că părțile încearcă să finalizeze un memorandum de înțelegere și că pozițiile s-au apropiat recent, adăugând că „va trebui să vedem ce se întâmplă în următoarele trei sau patru zile”.

Pe de altă parte, președintele Camerei iraniene, Mohammad Bagher Qalibaf, a avertizat după întâlnirea cu oficialul pakistanez că un nou conflict ar putea avea consecințe severe.

„Rezultatul va fi mai zdrobitor și mai amar decât la începutul războiului dacă președintele Donald Trump reia atacurile”, a spus acesta, potrivit presei de stat.

Rubio spune că un anunț ar putea fi făcut în scurt timp

Totodată, secretarul american de stat Marco Rubio a declarat că există semne de progres în discuții și că un anunț ar putea fi făcut în scurt timp. „S-a făcut un anumit progres și este posibil să avem vești mai târziu astăzi, mâine sau în următoarele zile”, a afirmat Rubio aflat în India.

Oficialul american a reiterat poziția Washingtonului potrivit căreia Iranul nu trebuie să dețină armament nuclear și a cerut transferul stocurilor de uraniu puternic îmbogățit, precum și menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru transportul global de energie.

Tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate după o perioadă de conflict și un armistițiu fragil, în urma căruia ambele părți s-au acuzat reciproc de escaladare militară în regiune. Teheranul a susținut că și-a refăcut capacitățile militare după confruntările recente, în timp ce SUA au continuat operațiuni navale în zonă.

Discuțiile diplomatice sunt intermediate și de contacte regionale, inclusiv implicarea Pakistanului, care încearcă organizarea unei noi runde de negocieri directe între părți, potrivit oficialilor din Islamabad.

