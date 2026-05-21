Axios: Trump și Netanyahu se ceartă la telefon pe sfârșitul războiului cu Iranul. „Netanyahu luase foc”

Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuție telefonică tensionată pe tema viitoarei strategii în războiul împotriva Iranului, au relatat miercuri publicațiile americane Axios și Wall Street Journal, citând surse anonime.
Sorina Matei
21 mai 2026, 09:17, Știri externe
O conversație telefonică tensionată, desfășurată marți, între președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, a scos la iveală o ruptură în negocierile de încetare a focului cu Iranul, potrivit unor relatări de la Axios, WSJ și CNN.  

Axios a relatat că apelul s-a concentrat pe propunerea revizuită a SUA transmisă Iranului prin intermediul Pakistanului. Propunerea prezintă un cadru pentru a pune capăt ostilităților actuale și a deschide o fereastră de negocieri de o lună. Discuțiile viitoare se vor concentra pe programul nuclear al Iranului și pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Axios, Netanyahu a fost foarte critic față de calea diplomatică în timpul apelului, preferând o revenire la acțiuni militare. O sursă a declarat publicației că „părul lui Netanyahu ardea” după această convorbire tensionată cu președintele american Trump.

Dezacordul a venit după o schimbare bruscă a planurilor militare americane, a relatat CNN. Duminică, președintele Trump i-a spus lui Netanyahu că SUA va lansa probabil atacuri aeriene țintite împotriva Iranului la începutul săptămânii.

Cu toate acestea, Trump a oprit atacurile aproximativ 24 de ore mai târziu. Un oficial american a declarat pentru CNN că decizia a fost luată la cererea aliaților din Golf, inclusiv Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care au solicitat mai mult timp pentru a dezvolta o alternativă diplomatică.  

În timpul apelului telefonic de o oră de marți, Netanyahu l-a îndemnat pe Trump să continue atacurile așa cum fusese planificat inițial, argumentând că întârzierile operaționale îi oferă Iranului doar timp să se redreseze. Se pare că Trump a rezistat, afirmând că merită să continue diplomația  câteva zile.  

Noi propuneri de pace înaintate

În paralel, SUA a trimis Iranului o nouă propunere după ce Iran a prezentat un răspuns în 14 puncte în urmă cu trei zile.

Statele Unite, prin intermediul Pakistanului, au înaintat Iranului un nou proiect de acord de pace, relatează agenția de știri iraniană Tasnim , citând o sursă. La mijlocul lunii mai, Teheranul a înaintat Washingtonului un al doilea proiect al planului de pace în 14 puncte.

Potrivit sursei, Iranul a început să examineze propunerea SUA, dar nu a răspuns încă. Sursa a adăugat că Pakistanul, care mediază între Teheran și Washington, încearcă să reducă decalajul dintre cele două părți și să ajungă la un acord privind proiectele de acord.

Conform Axios , SUA au considerat noul text al propunerilor Iranului insuficient. Potrivit unui oficial american, acesta „conține doar îmbunătățiri simbolice” față de prima versiune.

