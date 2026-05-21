O femeie necunoscută a locuit câteva zile în casa lui Johnny Depp fără ca proprietarul să știe

O femeie necunoscută este căutată de polițiștii americani. Potrivit TMZ, ea a intrat și a locuit în casa lui Johnny Depp din Los Angeles fără ca proprietarul să știe.

Nu se știe cum a intrat în interior și ce scop a avut. Femeia, pe care actorul nu o cunoaște, a stat câteva zile în casa din Los Angeles.

Intrusa a fost descoperită cu ajutorul sistemului video de supraveghere. Actorul a sunat la Poliție, dar polițiștii care s-au dus la fața locului nu au mai găsit-o.

Anchetatorii încearcă să identifice femeia cu ajutorul imaginilor.