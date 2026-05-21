UE schimbă radical cea mai dură lege AI din lume. Ce se va schimba pentru companii și utilizatori

După ce fusese prezentată în 2024 drept cea mai strictă lege AI din lume, Bruxelles-ul a decis acum să o simplifice, în urma presiunilor venite din partea marilor companii tehnologice și a industriei europene. Euronews arată că noul pachet de modificări – numit „AI Omnibus” – reduce birocrația, amână termene importante și relaxează o parte dintre obligațiile considerate prea dure pentru companii.

UE amână regulile cele mai dure pentru AI

Una dintre cele mai importante schimbări este legată de termenul-limită pentru sistemele AI considerate „high-risk”. Tehnologiile folosite în recrutare, educație sau asigurări medicale vor avea acum timp până în decembrie 2027 pentru a respecta noile reguli europene, în loc de vara anului 2026, cum era prevăzut inițial. Și sistemele AI integrate în produse fizice – precum echipamente medicale sau utilaje industriale – primesc încă doi ani de răgaz, până în 2028.

Bruxelles-ul reduce și definiția „AI periculos”

UE a decis și restrângerea definiției pentru sistemele AI considerate periculoase. Practic, doar aplicațiile care pot crea riscuri reale pentru sănătate sau siguranță vor mai intra automat în categoria „high-risk”. Instrumentele AI care doar asistă utilizatorii sau optimizează performanțe nu vor mai fi supuse celor mai dure obligații. Schimbarea este salutată de industrie, dar criticată de organizațiile pentru protecția consumatorilor, care se tem că marile companii tehnologice vor scăpa mai ușor de controlul european.

În același timp, Bruxelles-ul introduce și o interdicție nouă și importantă: utilizarea inteligenței artificiale pentru generarea de imagini sexuale explicite fără acordul persoanei. Măsura vizează în special fenomenul deepfake. Acesta a explodat în ultimii ani și a devenit una dintre cele mai controversate utilizări ale AI-ului. Interdicția va intra în vigoare din decembrie 2026.

Europa încearcă să nu piardă cursa AI cu SUA și China

Relaxarea regulilor vine într-un moment în care Europa este tot mai presată să nu rămână în urma Statelor Unite și Chinei în cursa globală pentru inteligența artificială. Criticii legii spun că versiunea inițială a AI Act risca să încetinească masiv inovația europeană și să împingă startup-urile către piețe mai permisive. În schimb, susținătorii regulilor stricte avertizează că UE începe să cedeze presiunii Big Tech. Totodată, relaxarea legislației poate slăbi protecția cetățenilor europeni. Europarlamentarul verde Sergey Lagodinsky a avertizat că Europa riscă să fragmenteze reglementarea AI și să repete modelul american, unde fiecare stat aplică reguli diferite.

Oficialii europeni admit tot mai des că ritmul dezvoltării inteligenței artificiale este mult mai rapid decât procesul legislativ. „Procesele legislative sunt mult mai lente decât ritmul inovației”, a spus Lagodinsky, care cere Comisiei Europene și noului AI Office să intervină mai rapid prin ghiduri și reguli temporare.