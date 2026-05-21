Potrivit unor oficiali din domeniul apărării citați de publicația Politico și de The Economist, mai multe armate europene analizează deja un „plan B” pentru funcționarea securității continentului fără sprijinul direct al Statelor Unite.

Plan B pentru NATO: Europa caută soluții fără sprijinul SUA

Discuțiile au devenit tot mai intense după ce administrația Trump a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania și anularea desfășurării a 4.000 de militari în Polonia. Deciziile au provocat îngrijorări serioase în capitalele europene, mai ales în contextul tensiunilor cu Rusia și al războiului din Ucraina.

Un oficial suedez din domeniul apărării a declarat că „Europa are nevoie de un plan B”, în condițiile în care există temeri reale că Washingtonul nu va interveni automat pentru apărarea aliaților europeni. Acesta a precizat că „criza din Groenlanda a fost un semnal de alarmă” pentru statele NATO.

Mai mulți oficiali europeni au vorbit sub protecția anonimatului, susținând că secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar fi cerut evitarea unor declarații publice care ar putea tensiona și mai mult relația cu administrația americană.

Problema structurii de comandă

Una dintre cele mai mari probleme pentru europeni este legată de structura de comandă militară a NATO. În prezent, alianța funcționează sub conducerea Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), funcție ocupată tradițional de un general american.

Oficialii europeni se întreabă acum ce mecanism de coordonare ar putea fi folosit dacă Statele Unite ar decide să blocheze funcționarea NATO într-o situație de criză.

„Ce structură de comandă poți să folosești dacă America blochează NATO?” a declarat unul dintre oficialii consultați de The Economist.

Experții susțin că simpla creștere a cheltuielilor pentru armament nu este suficientă. Europa ar avea nevoie și de o infrastructură militară proprie, capabilă să coordoneze rapid operațiuni comune fără suport american.

Țările nordice și Polonia, nucleul noii strategii

Potrivit surselor din domeniul apărării, nucleul viitorului sistem european de apărare ar putea fi format din țările nordice și baltice, alături de Polonia. Aceste state sunt considerate cele mai expuse în fața unei eventuale amenințări rusești și susțin consolidarea rapidă a capacităților militare europene.

Luis Simon, director al Centrului pentru Securitate, Diplomație și Strategie din cadrul Vrije Universiteit Brussel, avertizează că rolul Statelor Unite rămâne esențial pentru coeziunea NATO.

„Conducerea Statelor Unite este lipiciul care ține alianța unită. Fără americani am putea vedea fragmentarea sistemului de descurajare”, a explicat acesta.

Totuși, pe fondul incertitudinilor politice de la Washington și al tensiunilor geopolitice tot mai mari, Europa începe să ia în calcul scenarii considerate până recent imposibile.