Prima pagină » Știri externe » „Doar o amânare a rotației”. JD Vance spune că desfășurarea brigăzii în Polonia nu a fost anulată

Vicepreședintele american JD Vance a reacționat marți la informațiile potrivit cărora o brigadă blindată, care urma să fie desfășurată în Polonia, a fost suspendată. El a spus că această mișcare a fost doar amânată și a adăugat că nu este corect să se spună că trupele sunt retrase din Europa.
Vicepreședintele american JD Vance. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 mai 2026, 08:31, Știri externe
Vicepreședintele american JD Vance a afirmat marți că desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia a fost amânată și a subliniat că acest lucru nu echivalează cu o reducere a trupelor în această țară.

În cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, JD Vance a subliniat că Statele Unite doresc să încurajeze Europa să „își asume mai multă responsabilitate” pentru apărarea comună.

„Nu vorbim despre retragerea tuturor trupelor americane din Europa. Vorbim despre redistribuirea unor resurse într-un mod care să maximizeze securitatea americană. Nu cred că acest lucru este rău pentru Europa”, a spus Vance, potrivit Reuters.

El a minimalizat informațiile relatate de The Wall Street Journal în privința suspendării desfășurării unei brigăzi blindate în Polonia, spunând că, de fapt, este vorba despre o amânare a acestei rotații și nu o anulare.

„O amânare standard a rotației”

„Nu am redus efectivele din Polonia cu 4.000 de soldați. Ceea ce am făcut a fost să amânăm o desfășurare de trupe care urma să aibă loc în Polonia. Aceasta nu este o reducere, ci doar o amânare standard a rotației, care se întâmplă uneori în astfel de situații”, a adăugat Vance.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat marți că există o „întârziere temporară” și a declarat că aceasta a fost cauzată de reducerea numărului de echipe de luptă de brigadă detașate în Europa de la patru la trei.

Săptămâna trecută, publicația The Wall Street Journal relata că Pentagonul a suspendat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia, ca parte dintr-o reconfigurare mai amplă a prezenței militare americane în Europa.

Este vorba despre detaşarea Brigăzii a 2-a blindate din cadrul Diviziei 1 cavalerie, respectiv peste 4.000 de soldați. O parte din echipamente şi personal se aflau deja în drum spre Polonia, iar decizia i-a luat prin surprindere pe unii oficiali militari americani, mai notează sursa citată.

