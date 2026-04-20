Prima pagină » Știri externe » Vicepreședintele JD Vance va merge în Pakistan pentru discuții cu Iranul. Trump: „Ultima șansă” a Iranului

Deși președintele Donald Trump a declarat anterior că JD Vance nu va participa la discuțiile din Iran din cauza unor preocupări legate de securitate, din cauza preavizului scurt, vicepreședintele la va merge în Pakistan, pentru discuții cu Iranul, a transmis Casa Albă pentru Anadolu.
JD Vance. Sursa foto: Hepta
Laura Buciu
20 apr. 2026, 07:32, Știri externe

Vicepreședintele american JD Vance va călători în Pakistan pentru negocieri cu Iranul, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Anadolu, confirmând participarea sa pe fondul unor declarații contradictorii.

Trimișii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner vor călători, de asemenea, la Islamabad, potrivit oficialului, scrie Anadolu.

Duminică, președintele Donald Trump a declarat că Vance nu va participa, informând ABC News despre preocupările Serviciului Secret cu privire la organizarea securității vicepreședintelui cu un preaviz mai mic de 24 de ore. „JD este grozav”, a spus Trump, dar logistica a făcut călătoria imposibilă cu un preaviz atât de scurt.

Confuzia s-a adâncit pe parcursul zilei, deoarece ABC News, Axios și secretarul american pentru Energie, Chris Wright, au raportat separat că Vance va conduce, de fapt, delegația americană, contrazicând declarațiile lui Trump.

Întâlnirile sunt programate pentru marți la Islamabad, putând fi prelungite până miercuri, a declarat Trump pentru Fox News. Vance a condus anterior o rundă anterioară de negocieri care s-a încheiat fără un acord.

Trump a avertizat duminică că, dacă Iranul nu semnează acordul, „întreaga țară va fi aruncată în aer”, descriind propunerea drept „un acord foarte simplu” și numind-o „ultima șansă” a Iranului.

