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Zelenski îi trimite lui Putin o scrisoare deschisă în care-i cere încetarea „totală” a focului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis joi o scrisoare deschisă liderului rus Vladimir Putin, în care propune negocieri directe și o încetare completă a focului pe durata discuțiilor.
Zelenski îi trimite lui Putin o scrisoare deschisă în care-i cere încetarea „totală” a focului
Luiza Moldovan
04 iun. 2026, 22:08, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus joi, într-o scrisoare deschisă adresată liderului rus, o întâlnire față către față cu Vladimir Putin, potrivit Sky News.

Scrisoarea, catalogată de presa internațională drept „provocatoare”, a fost redactată pe un ton tăios și decis.

„Propun o întâlnire”

Zelenski s-a declarat pregătit pentru o „încetare totală a focului”.

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire”, a declarat Volodimir Zelenski în scrisoarea sa, adăugând că „va trebui să lupte pentru propria supraviețuire dacă nu pune capăt războiului”.

„Ucraina este pregătită să respecte un armistițiu complet pe durata negocierilor”, a adăugat el.

Reamintim că Invazia Rusiei în Ucraina continuă încă din februarie 2022. Recent, tensiunile dintre Kiev și Moscova au evoluat, pe fondul intensificării ofensivei Ucrainei în federația Rusă, Kievul atacând obiective strategice precum baze militare sau instalații petroliere din Rusia.

Recent Rusia a desfășurat atacuri mai ample asupra Kievului, dar și a altor zone din Ucraina cu drone și rachete balistice.

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