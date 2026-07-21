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Metodă neașteptată în Rusia. O pisică, folosită pentru a introduce droguri într-o închisoare

O pisică folosită pentru a transporta droguri către deținuții unei închisori din Rusia a fost prinsă de gardieni înainte să intre în penitenciar. Substanțele interzise erau ascunse în două zgărzi improvizate.
Metodă neașteptată în Rusia. O pisică, folosită pentru a introduce droguri într-o închisoare
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
21 iul. 2026, 21:57, Știri externe
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O pisică folosită pentru a introduce droguri într-o colonie penitenciară din Rusia a fost interceptată de autorități, arată Euronews.

Marți, angajații sistemului penitenciar rus au oprit animalul înainte ca acesta să intre în Colonia Penitenciară nr. 17 din Nijni Novgorod.

Potrivit Serviciului Federal al Penitenciarelor (FSIN), „infractorul blănos” purta două zgărzi improvizate din material textil. În interiorul acestora erau ascunse substanțe interzise destinate deținuților.

Personalul penitenciarului a observat pisica înainte ca aceasta să pătrundă în incintă. Animalul a fost capturat, iar zgărzile i-au fost îndepărtate.

La fața locului a fost chemat un conductor cu un câine specializat, care a confirmat prezența drogurilor.

Reprezentanții FSIN au precizat că pisica a fost eliberată după ce autoritățile s-au asigurat că nu a fost rănită în timpul intervenției.

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