Franța: Ketamină ascunsă în saci de hrană pentru animale de companie. Eroarea care a dus la descoperirea drogurilor

Patru persoane au fost arestate în cadrul destructurarii unei operațiuni de trafic de droguri din Franța, potrivit Le Figaro.

O rețea în valoare de aproape un milion de euro

Autoritățile franceze au descoperit o rețea de revânzare în valoare de aproape un milion de euro, în vestul Alpilor Maritimi.

Printre drogurile descoperite, se numără canabis, cocaină, ketamină și ecstasy, potrivit sursei citate.

Valoarea totală pe piață a drogurilor confiscate este estimată între 700.000 și 900.000 de euro.

La această sumă considerabilă s-au adăugat 13.000 de euro în numerar și peste 25.000 de euro în monede de aur. Ele au fost găsite la domiciliul traficanților.

De asemenea, trei vehicule, două pistoale și câteva sute de mii de euro în fonduri bancare și criptomonede confiscate au fost descoperite de anchetatori.

Descoperirea aproape întâmplătoare a drogurilor

Această descoperire a venit aproape întâmplător. O anchetă pentru import și trafic de droguri, precum și spălare de bani, a fost deschisă în urma livrării eronate a unui colet care conținea zece kilograme de ketamină. Aceasta era ascunsă în saci cu hrană pentru animale de companie, mai arată sursa.

În total, patru persoane au fost arestate în cadrul destructurarii acestei operațiuni recente, deși „structurate”, de trafic de droguri. Rețeaua „a aprovizionat în special scena petrecerilor rave”, potrivit autorităților franceze.

Doi dintre cei arestați au fost aduși vinerea în fața parchetului din Grasse pentru a fi judecați imediat. Un al treilea este citat să se prezinte în instanță în septembrie. Un al patrulea este supus unei citații pentru o audiere preliminară de recunoaștere a vinovăției, iar ultimul unui ordin de condamnare, mai precizează sursa.