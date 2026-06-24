Regula care schimbă piața criptomonedelor în Europa. Sute de firme riscă să nu mai poată opera în UE de la 1 iulie

Regula europeană MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) intră pe deplin în vigoare de la 1 iulie și promite să schimbe radical piața criptomonedelor din Uniunea Europeană. Pentru prima dată, schimburile de criptomonede, brokerii și furnizorii de portofele digitale vor funcționa după un set unic de reguli valabile în toate cele 27 de state membre, mai scrie Euronews.

Scopul noii legislații este de a înlocui sistemul actual, în care fiecare țară avea propriile reguli, cu o piață unică europeană. Companiile care obțin o licență într-un stat membru vor putea oferi servicii în întreaga Uniune, însă vor trebui să respecte cerințe mai stricte privind capitalul, protecția fondurilor clienților, guvernanța și combaterea spălării banilor.

Nu va exista o perioadă de grație pentru firmele fără autorizație

Problema este că multe firme nu sunt pregătite pentru noua realitate. Potrivit datelor citate de Euronews, până în luna mai doar aproximativ 210 companii obținuseră autorizația necesară, deși peste 1.200 de operatori activau anterior pe baza unor înregistrări naționale. Cu alte cuvinte, mai puțin de una din cinci firme a reușit să facă tranziția către noul regim. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a anunțat că nu va exista o nouă perioadă de grație. Companiile care nu dețin licență după 1 iulie vor trebui să își înceteze activitatea sau să transfere clienții către platforme autorizate.

Pentru investitori, schimbarea ar putea aduce mai multă siguranță. Specialiștii susțin că noul cadru va elimina o parte dintre operatorii mici sau insuficient capitalizați și va favoriza companiile care pot respecta standardele impuse de autorități.

Platforme mari riscă să piardă accesul la piața UE

Printre platformele care au obținut deja autorizațiile necesare se numără Coinbase, Kraken și Revolut. În schimb, viitorul unor jucători importanți rămâne incert. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, riscă să piardă accesul la piața europeană dacă nu va obține o licență într-un stat membru înainte de expirarea termenului. Experții estimează că după 1 iulie piața cripto europeană va deveni mai concentrată, cu mai puțini operatori, dar cu reguli mai clare și cu protecții mai solide pentru utilizatori. Pentru Uniunea Europeană, MiCA reprezintă cea mai amplă încercare de a integra industria criptomonedelor în sistemul financiar reglementat și de a transforma spațiul comunitar într-o piață unică pentru activele digitale.