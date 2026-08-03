Unul dintre cele mai sigure portofele Bitcoin, compromis de hackeri. Utilizatorii sunt îndemnați să își mute imediat fondurile

Până la 89 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi fost furați din peste 1.200 de portofele digitale, după ce atacatori au exploatat o vulnerabilitate software descoperită la Coldcard, unul dintre cele mai populare dispozitive hardware folosite pentru stocarea criptomonedelor offline, scrie Fox News. Potrivit cercetătorilor de la Galaxy Research, primul val al atacului a avut loc pe 30 iulie, când aproximativ 1.000 de Bitcoin au fost transferați din 1.196 de portofele în doar 41 de minute. Analizele ulterioare au identificat încă două valuri suspecte de tranzacții, ridicând pierderile estimate la aproape 89 de milioane de dolari.

Cum au reușit atacatorii

Problema nu a fost dispozitivul în sine, ci o eroare de programare din anumite versiuni ale firmware-ului Coldcard. Potrivit Block, compania care a analizat vulnerabilitatea, eroarea putea face ca fraza de recuperare (seed phrase) generată la configurarea portofelului să fie suficient de predictibilă pentru a putea fi dedusă de atacatori în anumite condiții. Această frază este cheia care oferă acces complet la fondurile din portofel. Dacă ajunge în posesia altcuiva, criptomonedele pot fi transferate fără ca dispozitivul fizic să fie compromis.

Simpla actualizare nu rezolvă problema

Producătorul canadian Coinkite a lansat deja un update de firmware, însă avertizează că acesta protejează doar portofelele create după instalarea noii versiuni. Utilizatorii care și-au generat anterior fraza de recuperare cu versiunile afectate trebuie să creeze un portofel complet nou, cu o nouă frază de recuperare, și să transfere toate fondurile în acesta. Compania subliniază că mutarea aceleiași fraze pe un alt dispozitiv nu elimină vulnerabilitatea, deoarece problema este legată de cheia de recuperare, nu de hardware.

Directorul companiei: „Fiecare oră contează”

CEO-ul Coinkite, Rodolfo Novak, și-a cerut public scuze și a transmis un apel urgent către utilizatori. „Sunt devastat. Echipa noastră este profund afectată de această situație”, a scris acesta, îndemnând toți proprietarii Coldcard să își mute fondurile cât mai repede. Novak a precizat că investigația este în desfășurare și că firma încearcă să stabilească amploarea exactă a incidentului, colaborând cu experți în analiza blockchain și cu autoritățile.

Atacurile ar putea continua

Specialiștii avertizează că exploatarea vulnerabilității pare să fie încă activă, motiv pentru care recomandarea este ca utilizatorii care nu sunt siguri cum și-au configurat portofelul să creeze imediat o nouă frază de recuperare și să își transfere activele. În schimb, dezvoltatorii portofelului hardware Bitkey, menționat separat în investigație, au precizat că produsul lor nu este expus unui risc similar și că utilizatorii îl pot folosi în continuare în condiții normale.