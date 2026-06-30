Trump a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din afaceri cu criptomonede

Documentele, care reprezintă declarația sa anuală pentru anul 2025 depusă la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, au arătat că a încasat peste 500 de milioane de dolari de la World Liberty Financial, o afacere în domeniul criptomonedelor pe care a cofondat-o împreună cu fiii săi, potrivit Reuters.

Trump a declarat încă 635 de milioane de dolari proveniți din vânzarea monedelor sale meme $TRUMP.

Președintele a declarat, de asemenea, venituri de peste 80 de milioane de dolari din acorduri cu diverse companii media și venituri de milioane de dolari provenite din acordarea de către compania sa a licenței de utilizare a numelui său către dezvoltatori imobiliari din străinătate.

Aceste dezvăluiri oferă noi perspective asupra amplorii profiturilor președintelui obținute din incursiunea familiei sale în domeniul criptomonedelor.

Reuters a estimat anterior că familia Trump a generat cel puțin 2,3 miliarde de dolari profit de la investitori de când Trump a preluat din nou președinția.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la aceste declarații.