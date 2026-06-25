Au trimis 1,4 tone de cannabis prin curier. Zece suspecți au fost arestați în Franța și Spania

Între 15 și 19 iunie, anchetatorii au arestat zece suspecți. De asemenea, au fost făcute 24 de percheziții în Franța și Spania.

În urma descinderilor, autoritățile au confiscat 278.000 de euro în numerar. Au mai fost ridicate cannabis, alte droguri, arme de foc, telefoane și autoturisme.

Droguri trimise prin colete

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi folosit rețele comerciale de livrare pentru a transporta drogurile. Cannabisul era expediat din zona Barcelonei către regiunea Rennes, din Franța.

Rețeaua ar fi fost condusă de trei suspecți principali. Doi se aflau în Spania și coordonau aprovizionarea și expedierea drogurilor. Al treilea era în Franța și se ocupa de distribuție.

Anchetatorii au identificat cel puțin 114 colete trimise din septembrie 2024 până la operațiune. Acestea ar fi conținut aproximativ 1,45 tone de cannabis.

Autoritățile suspectează că aceste transporturi reprezintă doar o parte din activitatea grupării. Verificările continuă și pentru alte servicii de coletărie și logistică.

Identități false și bani trimiși înapoi în Spania

Pentru a evita depistarea, suspecții din Spania ar fi folosit identități false la trimiterea coletelor.

Aceeași metodă ar fi fost folosită și pentru transferul banilor obținuți din vânzarea drogurilor. Numerarul era ascuns în colete și trimis înapoi în Spania.

Unele transporturi conțineau și dispozitive GPS, folosite pentru monitorizarea coletelor.

Anchetatorii estimează că bunurile legate de rețea, inclusiv proprietăți imobiliare, valorează aproximativ patru milioane de euro.

Sprijin european pentru anchetă

Europol a facilitat schimbul de informații între autoritățile franceze și spaniole. Agenția a oferit și sprijin analitic pe durata investigației.

Experți Europol au fost trimiși în ambele țări în timpul operațiunii. Agenția a finanțat și deplasarea unor anchetatori francezi în Spania.

Eurojust a sprijinit coordonarea judiciară a cazului. Procurorii și anchetatorii s-au întâlnit de mai multe ori la Haga pentru pregătirea operațiunii.

Instituția a facilitat executarea mandatelor europene de arestare și a ordinelor europene de anchetă.

Cannabisul, piață de miliarde pentru crima organizată

Cannabisul rămâne cel mai consumat drog ilegal din Europa. Potrivit Agenției UE pentru Droguri, piața generează aproximativ 12 miliarde de euro anual.

Autoritățile europene avertizează că profitabilitatea ridicată atrage tot mai multe grupări de crimă organizată.

Veniturile obținute din traficul de cannabis sunt adesea reinvestite în alte activități infracționale grave.