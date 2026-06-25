Prima pagină » Știri externe » DJ cunoscut din Ibiza, acuzat că ar fi coordonat o rețea internațională de trafic de droguri

DJ cunoscut din Ibiza, acuzat că ar fi coordonat o rețea internațională de trafic de droguri

Un DJ care a mixat în unele dintre cele mai cunoscute cluburi din Ibiza este acuzat de autoritățile spaniole că ar fi fost unul dintre principalii coordonatori ai unei rețele internaționale de trafic de droguri, transmite Euronews.
DJ cunoscut din Ibiza, acuzat că ar fi coordonat o rețea internațională de trafic de droguri
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Christoph Reichwein/dpa
Victor Dan Stephanovici
25 iun. 2026, 11:00, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

DJ-ul de origine argentiniană Hugo Bianco, care a susținut de-a lungul timpului concerte în cluburi precum Amnesia, Pacha Ibiza și Destino, este indicat de autorități drept presupusul „creier” al organizației. Potrivit Euronews, Înalta Curte de Justiție din Insulele Baleare a menținut o pedeapsă de nouă ani și șase luni de închisoare și o amendă de trei milioane de euro.

Aeroportul Ibiza – imagine ilustrativa. Sursa foto: X

Anchetă comună Spania – SUA

Dosarul face parte din Operațiunea Pertinax, desfășurată de Guardia Civil din Spania împreună cu Homeland Security Investigations din Statele Unite. Conform informațiilor prezentate în instanță și citate de Diario de Ibiza, rețeaua ar fi acționat între Ibiza, Barcelona și Miami. Anchetatorii susțin că Hugo Bianco ar fi oferit sprijin logistic curierilor care transportau droguri între Europa și Statele Unite și ar fi contribuit la depozitarea și transportul unor cantități importante de MDMA, cocaină, ketamină și cannabis în Insulele Baleare, în perioada septembrie 2019 – august 2020.

Droguri și bani, confiscate în urma perchezițiilor

În cadrul operațiunii desfășurate în 2020, autoritățile au arestat 21 de suspecți în Ibiza, Barcelona și Girona, inclusiv la locuința lui Hugo Bianco din Jesús, în Santa Eulària des Riu, Ibiza. În urma perchezițiilor au fost confiscate 38 de kilograme de cannabis, 4.500 de plante de cannabis, opt kilograme de droguri sintetice și 45.000 de euro în numerar. În paralel, autoritățile din Miami au arestat alte trei persoane și au confiscat 15 kilograme de pastile cu MDMA și 14 kilograme de ketamină lichidă. Potrivit Euronews, Hugo Bianco s-ar afla în prezent în statul american Florida și a fost declarat „fugar de justiție”, alături de alți doi inculpați care nu s-au prezentat la citațiile instanței.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Cele 3 alimente care ne distrug instantaneu sănătatea, dacă le mâncăm pe vreme de caniculă. Avertismentul dr. Mihaela Bilic
Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Cancan
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport
Michael Carpenter, fost înalt oficial la Casa Albă și Pentagon: „Campaniile de pe rețelele sociale amplificate de Kremlin, au profitat de incidentele cu drone pentru a promova o narațiune conform căreia România ar trebui pur și simplu să caute un compromis cu Rusia” EXCLUSIV
Libertatea
Cum să scapi de țânțari, folosind doar un sul de hârtie igienică. Trucul 100% garantat
CSID
TOP 5 Cele mai păguboase mașini second-hand disponibile în România în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da