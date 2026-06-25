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SUA: Escrocheriile online au devenit o rutină zilnică. Sondajul care explică de ce victimele nu le mai raportează

Tentativele de fraudă au devenit o realitate aproape zilnică pentru milioane de oameni. Două sondaje recente realizate în Statele Unite, citate de AP, arată că fenomenul este atât de răspândit, încât mulți dintre cei păgubiți nici măcar nu mai cred că merită să reclame înșelătoria.
SUA: Escrocheriile online au devenit o rutină zilnică. Sondajul care explică de ce victimele nu le mai raportează
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
25 iun. 2026, 09:42, Știri externe
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Tentativele de fraudă online și telefonică au ajuns să facă parte din rutina zilnică a americanilor. Potrivit unui sondaj realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, aproximativ 58% dintre adulții din SUA spun că primesc în fiecare zi apeluri, mesaje, e-mailuri sau reclame pe care le consideră tentative de înșelătorie.

SUA: mesaj de avertisment al politiei împotriva fraudelor. Sursa foto: X

În același timp, un sondaj Gallup realizat împreună cu Stop Scams Alliance arată că aproximativ unul din zece americani a pierdut bani sau a oferit acces la conturi financiare în urma unei fraude doar în ultimul an. Aproape jumătate dintre victime au declarat că au pierdut peste 500 de dolari.

Aproape o treime dintre americani spun că au fost înșelați

Fenomenul are o amploare și mai mare dacă sunt analizate experiențele din ultimii ani. Sondajul AP-NORC arată că aproximativ 30% dintre adulții americani afirmă că au fost păcăliți să ofere bani sau informații personale, iar peste jumătate cunosc un membru al familiei sau un prieten care a pierdut bani într-o astfel de schemă.

Printre cele mai frecvente metode folosite de escroci se numără mesajele privind livrările de colete, notificările false din partea băncilor, precum și contactarea victimelor prin Facebook, Messenger, WhatsApp sau Instagram. Persoanele în vârstă spun cel mai des că sunt vizate zilnic. Aproximativ șapte din zece americani de peste 60 de ani afirmă că primesc în fiecare zi tentative suspecte de fraudă.

Mulți nu mai reclamă fraudele

Deși aproape toți respondenții consideră că escrocheriile reprezintă o amenințare serioasă, foarte puțini ajung să sesizeze autoritățile. Datele Gallup arată că doar 18% dintre victime au contactat poliția locală sau autoritățile statale, iar numai 13% au raportat cazul autorităților federale sau Comisiei Federale pentru Comerț (FTC). În schimb, peste jumătate dintre victime au apelat direct la bancă sau la instituția financiară. Principalul motiv este lipsa de încredere în eficiența demersului. Trei sferturi dintre cei care nu au depus o plângere spun că au considerat că nu își vor recupera banii.  Aproape șase din zece au declarat că nici măcar nu știau unde ar trebui să raporteze o astfel de fraudă.

Presiuni pentru măsuri mai eficiente

Sondajele arată și o nemulțumire puternică față de reacția autorităților. Aproximativ opt din zece americani cred că guvernul face prea puțin pentru prevenirea fraudelor. Această opinie este împărtășită atât de alegătorii democrați, cât și de cei republicani. În prezent tentativele de fraudă devin tot mai sofisticate iar respondenții consideră că nu doar autoritățile, ci și băncile și platformele digitale ar trebui să joace un rol mai activ în prevenirea pierderilor și în protejarea utilizatorilor.

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