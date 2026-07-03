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Acuzație incredibilă. Un lider al business-ului mondial spune că Papa Leon este agent chinez

Un lider al business-ului mondial spune că Papa Leon este agent chinez. Acuzația incredibilă este lansată de Peter Thiel, cofondatorul companiei de software și IA, Palantir.
Acuzație incredibilă. Un lider al business-ului mondial spune că Papa Leon este agent chinez
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
03 iul. 2026, 17:02, Social
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Papa Leon al XIV-lea este un agent comunist chinez, a spus Peter Thiel, potrivit CNN. Acuzația a fost făcută în timpul unui discurs ținut de omul de afaceri la Aspen. Investitorul miliardar a susținut că recenta solicitare a pontifului, care vizează reglementarea globală a inteligenței artificiale, amenință să submineze dominația tehnologică a SUA.

Ca urmare, Peter Thiel l-a acuzat pe Papa Leon al XIV-lea că acționează ca agent al Partidului Comunist Chinez.

Ce document al Papei l-a supărat pe miliardar

Documentul papal a fost publicat în mai sub titlul „Magnifica Humanitas”. În document, șeful Vaticanului a avertizat că dezvoltarea globală a inteligenței artificiale trebuie să fie oprită și supusă unei reglementări internaționale stricte.

Thiel a susținut că directiva servește Beijingului. El a menționat că, deși cetățenii americani ar putea ține cont de îndrumările morale ale Vaticanului, conducerea chineză va ignora complet solicitarea. Pe termen mediu, acest lucru ar putea avea un impact uriaș asupra securității deoarece inteligența artificială este folosită și în cursa înarmărilor.

Acuzația făcută de Thiel a stârnit râsete în rândul publicului din Colorado. Vaticanul a refuzat să comenteze acuzațiile.

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