Papa Leon al XIV-lea lansează manifestul „Magnifica Humanitas” despre IA și riscurile sale etice

Liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, lansează, luni, enciclica „Magnifica Humanitas”, un document care tratează impactul inteligenței artificiale asupra societății, eticii și mediului, în contextul dezbaterii globale privind dezvoltarea fenomenului.
Sursa: Hepta
Radu Mocanu
25 mai 2026, 08:07, Știri externe
Suveranul Pontif lansează, luni, documentul „Magnifica Humanitas” (Umanitatea Magnifică) prin care Biserica Catolică își exprimă poziția față de provocările sociale și morale generate de dezvoltarea inteligenței artificiale, relatează France24.

În cadrul evenimentului de la Vatican nu vor participa doar înalți oficiali ai Bisericii, dar și experți în domeniu precum Dario Amodei, cofondatorul companiei americane Anthropic.

Papa a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor generate de utilizarea necontrolată a inteligenței artificiale.

Acesta a criticat inclusiv folosirea AI în domeniul militar, afirmând că delegarea deciziilor privind viața și moartea oamenilor către mașini reprezintă „o spirală distructivă”.

Compania Anthropic este în conflict cu departamentul Apărării din Statele Unite după ce nu și-au dat acordul ca modelul lor de inteligență artificială să fie utilizat autonom în atacuri și supraveghere.

De asemenea, a atras atenția și asupra impactului asupra mediului provocat de competiția pentru dezvoltarea tehnologică.

Unul dintre cele mai importante texte ale pontificatului

Documentul este considerat de specialiști drept unul dintre cele mai importante texte ale actualului pontificat și ar putea avea un impact similar cu enciclica „Laudato Si” a Papei Francisc, publicată în 2015 și dedicată schimbărilor climatice și care a generat schimbare politică în mai multe state.

Potrivit Națiunilor Unite, industria inteligenței artificiale ar urma să ajungă la o valoare de 4.8 trilioane de dolari în 2033, o creștere de 25 de ori în decurs de zece ani, să concentreze profiturile în mâinile unui grup restrâns de oameni.

Secretarul General, Antonio Guterres, avertiza anul trecut: „Fereastra se închide pentru a modela IA pentru pace, pentru dreptate, pentru umanitate”.

