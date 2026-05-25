Taiwan, despre un dialog între Trump și Lai Ching-te: Ar fi un aspect pozitiv

„Dacă ar exista o convorbire telefonică între șefii de stat ai Statelor Unite și Taiwanului, cred că am privi acest lucru foarte pozitiv. Cred că partea președintelui este bine pregătită Bineînțeles, acest lucru depinde și de președintele Trump și de modul în care ar putea realiza acest lucru în mod proactiv”, a declarat luni Lin Chia-lung, ministrul de Externe de la Taipei, citat de Reuters.

Ministrul a punctat că până în prezent, nu au existat consultări bilaterale privind organizarea apelului.

Un posibil apel telefonic între Donald Trump și președintele Taiwanului, Lai Ching-te, ar reprezenta un moment care să alimenteze tensiunile în relațiile dintre Washington și Taipei.

Un astfel de demers nu s-a mai petrecut din 1979 când Statele Unite au recunoscut diplomatic Beijingul.

Trump a declarat săptămâna trecută că intenționează să discute cu liderul taiwanez, după întâlnirea avută cu președintele chinez Xi Jinping.

De asemenea, președintele Lai a declarat anterior că dacă va dialoga cu liderul de la Casa Albă, îi va transmite că Beijingul subminează pacea regională și că nimeni nu are dreptul să anexeze Taiwanul.

În paralel, administrația Trump analizează aprobarea unui nou pachet de armament pentru Taiwan, estimat la 14 miliarde de dolari.

În decembrie, Statele Unite au aprobat deja vânzări de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către insulă, cel mai mare pachet de acest tip de până acum.