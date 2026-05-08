Efectul războaielor din Ucraina și Iran. Chinezii cred că SUA ar putea renunța la apărarea Taiwanului

Analiștii chinezi susțin din ce în ce mai des că războiul cu Iran a scos la iveală o slăbiciune a SUA. Este vorba despre lipsa de arme pentru un conflict prelungit, conform The New York Times.

Experții chinezi au analizat războiul și ai au constatat că americanii au epuizat o mare parte din rezervele de rachete cu rază lungă de acțiune.

În China, acest lucru este considerat un semn că Washingtonul nu este pregătit pentru un război prelungit împotriva unui adversar egal. Altfel spus, dacă americanii au dificultăți în Iran, o confruntare cu China ar fi o provocare și mai mare.

Ca urmare, strategii chinezi promovează tot mai des ideea că americanii nu vor putea sau nu vor dori să apărereTaiwanul în cazul unui conflict.