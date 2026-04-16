Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 48. Trump spune că liderii din Israel și Liban vor susține negocieri / Iranul a prezentat o propunere pentru navigarea liberă prin partea omaneză a Strâmtorii Ormuz / Prețul petrolului continuă să scadă

Trump afirmă că liderii Israelului și ai Libanului vor purta discuții joi

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că liderii Israelului și ai Libanului vor purta discuții joi, după ce marți au avut loc la Washington o întâlnire față în față la nivel înalt – prima negociere de acest gen din 1993, potrivit Gulf News.

„Încercăm să creăm un spațiu de respirație între Israel și Liban. A trecut mult timp de când cei doi lideri au vorbit, cam 34 de ani. Se va întâmpla mâine”, a scris Trump fără a specifica cine va fi implicat sau a oferi detalii suplimentare.

Libanul a fost antrenat în războiul din Orientul Mijlociu pe 2 martie, după ce Hezbollah, susținut de Iran, a atacat Israelul, iar de atunci peste 2.000 de persoane au fost ucise de atacurile israeliene.

Complicatele rețele de finanțare ale Hezbollah

În timp ce conflictul din sudul Libanului escaladează, Hezbollah rămâne bine finanțată printr-o rețea internațională sofisticată care ocolește sancțiunile și implică actori din mai multe regiuni ale lumii, arată o anchetă exclusivă a Euractiv.

Un raport recent al serviciilor de informații occidentale, consultat de Euractiv, scoate la iveală mecanismele prin care Hezbollah își menține capacitatea operațională, în pofida presiunilor militare și a sancțiunilor internaționale.

Raportul arată că finanțarea grupării susținute de Iran rămâne constantă, în ciuda loviturilor suferite în urma operațiunilor militare israeliene de anul trecut.

Analiștii estimează că, Hezbollah primește lunar aproximativ 50 de milioane de dolari, bani care acoperă atât cheltuielile militare, cât și rețelele de asistență socială prin care organizația sprijină familiile membrilor săi uciși sau răniți.

Prețul petrolului continuă să scadă pe fondul speranțelor unui acord între SUA și Iran

Prețurile petrolului au înregistrat o scădere, joi dimineață, pe măsură ce perspectivele unui acord de pace între Statele Unite și Iran au redus temerile legate de perturbările majore din lanțul global de aprovizionare.

Prețul petrolului Brent a scăzut la 94.49 dolari pe baril, marcând o contracție de cu 44 de cenți sau 0.5%. Prețul țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o coborâre de 70 de cenți sau 0.8%, fiind cotat la 90.59 dolari pe baril, informează Reuters.

Iranul, propunere de navigare liberă prin partea omaneză a strâmtorii Ormuz

Iranul ar putea lua în considerare posibilitatea de a permite navelor să navigheze liber prin partea omaneză a Strâmtorii Ormuz, fără riscul de a fi atacate, ca parte a propunerilor pe care le-a prezentat în cadrul negocierilor cu Statele Unite, cu condiția să se ajungă la un acord care să prevină reaprinderea conflictului, a declarat o sursă informată de Teheran.

Propunerea ar fi primul pas vizibil al Teheranului de a se retrage de la ideile mai combative lansate în ultimele săptămâni.