Israelul anunță eliminarea noului lider militar Hamas din Gaza. Netanyahu îl numește unul dintre „arhitecții” atacului din 7 octombrie

Armata israeliană a anunțat că Mohammed Odeh, considerat noul lider militar Hamas, a fost ucis într-o lovitură aeriană desfășurată după „luni de monitorizare și urmărire operațională”, scrie Euronews.

Israelul spune că Odeh coordona infrastructura militară Hamas

Potrivit Israel Defense Forces, Mohammed Odeh conducea anterior centrul de informații al Hamas și ar fi preluat recent conducerea aripii militare după moartea fostului lider, Izz al-Din al-Haddad, ucis la începutul lunii. IDF susține că atacul a vizat mai multe locații folosite de membri Hamas în orașul Gaza. „Ca parte a operațiunii de eliminare a lui Odeh, IDF a lovit infrastructură teroristă utilizată de acesta și de alți operativi Hamas”, a transmis armata israeliană. Israelul spune că a fost lovit și un apartament conspirativ folosit de un militant Hamas implicat în infiltrarea din atacurile din 7 octombrie 2023.

Netanyahu: „Unul dintre arhitecții atacului din 7 octombrie”

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu l-a descris pe Odeh drept unul dintre „arhitecții” atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie. „Odeh a fost responsabil pentru uciderea, răpirea și rănirea multor cetățeni israelieni și soldați IDF”, a transmis biroul premierului. Atacul din 7 octombrie 2023 a provocat unul dintre cele mai grave conflicte din istoria recentă a regiunii și a declanșat ofensiva militară israeliană din Gaza.

Anunțul privind eliminarea lui Mohammed Odeh vine într-un moment în care Israelul intensifică operațiunile militare și în Liban. Acolo, armata israeliană continuă confruntările cu Hezbollah, grupare susținută de Iran. Tensiunile în zonă au escaladat puternic în ultimele luni, iar analiștii avertizează că războiul riscă să se transforme într-un conflict regional extins.

Hamas pierde succesiv lideri-cheie

În ultimele luni, Israelul a intensificat campania de eliminare a liderilor Hamas și ai altor grupări armate din Gaza. Operațiunile sunt bazate pe informații furnizate de serviciile de intelligence israeliene și pe supraveghere tehnologică extinsă. Analiștii spun însă că astfel de eliminări nu garantează slăbirea definitivă a Hamas. Organizația a reușit de mai multe ori în trecut să își reconstruiască rapid structurile de comandă. Între timp, situația umanitară din Gaza continuă să se degradeze. Presiunea internațională asupra Israelului crește pe fondul victimelor civile și al distrugerilor masive din teritoriu.