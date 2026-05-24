Prima pagină » Știri externe » Atac israelian în Gaza: doi părinți și un copil de șase luni au murit în bombardament

Atac israelian în Gaza: doi părinți și un copil de șase luni au murit în bombardament

Un atac aerian israelian asupra unui apartament din centrul Fâșiei Gaza a ucis duminică trei persoane, inclusiv un copil de șase luni, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din enclavă.
Atac israelian în Gaza: doi părinți și un copil de șase luni au murit în bombardament
Imagine cu caracter ilustrativ/sursa foto: Mediafax Foto/Anadolu/ABACAPRESS.COM
Maria Miron
24 mai 2026, 13:21, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Reuters relatează că atacul a vizat o locuință din tabăra de refugiați Nuseirat, situată în centrul Fâșiei Gaza, unde au murit un bărbat, soția sa și copilul lor în vârstă de șase luni. Armata israeliană nu a comentat incidentul, iar circumstanțele atacului nu sunt deocamdată clare.

Armistițiul negociat în octombrie de președintele american Donald Trump nu a reușit să oprească violențele din Gaza. În urma acordului de încetare a focului, Israelul are sub control mai mult de jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, în timp ce Hamas controlează o mică porțiune de coastă.

Aproape 900 de palestinieni uciși după armistițiu

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, aproximativ 880 de palestinieni au fost uciși în lovituri israeliene de la intrarea în vigoare a acordului, bilanț care nu face diferența între civili și combatanți. La rândul său, armata israeliană afirmă că patru soldați israelieni au fost uciși de militanți în aceeași perioadă.

Cum justifică atacurile Israelul

Israelul susține că atacurile lansate după armistițiu au scopul de a preveni noi atacuri ale militanților palestinieni și de a împiedica apropierea unor persoane de linia de armistițiu cu Hamas, relatează sursa citată.

Gruparea palestiniană nu publică date privind pierderile din rândul combatanților săi.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Libertatea
Scad pensiile cu 240 lei pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul făcut de Mugur Isărescu
CSID
Românul David Cristofor a obținut locul 2 pe traseu în Formula 4, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia