Atac israelian în Gaza: doi părinți și un copil de șase luni au murit în bombardament

Reuters relatează că atacul a vizat o locuință din tabăra de refugiați Nuseirat, situată în centrul Fâșiei Gaza, unde au murit un bărbat, soția sa și copilul lor în vârstă de șase luni. Armata israeliană nu a comentat incidentul, iar circumstanțele atacului nu sunt deocamdată clare.

Armistițiul negociat în octombrie de președintele american Donald Trump nu a reușit să oprească violențele din Gaza. În urma acordului de încetare a focului, Israelul are sub control mai mult de jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, în timp ce Hamas controlează o mică porțiune de coastă.

Aproape 900 de palestinieni uciși după armistițiu

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, aproximativ 880 de palestinieni au fost uciși în lovituri israeliene de la intrarea în vigoare a acordului, bilanț care nu face diferența între civili și combatanți. La rândul său, armata israeliană afirmă că patru soldați israelieni au fost uciși de militanți în aceeași perioadă.

Cum justifică atacurile Israelul

Israelul susține că atacurile lansate după armistițiu au scopul de a preveni noi atacuri ale militanților palestinieni și de a împiedica apropierea unor persoane de linia de armistițiu cu Hamas, relatează sursa citată.

Gruparea palestiniană nu publică date privind pierderile din rândul combatanților săi.