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Cel puțin două persoane au murit în urma unui atac israelian în Liban după încetarea focului

Cel puțin două persoane au fost ucise în urma unui atac cu dronă în sudul Libanului, la scurt timp după intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și gruparea Hezbollah, potrivit unei surse medicale libaneze citate de agenția Reuters.
Cel puțin două persoane au murit în urma unui atac israelian în Liban după încetarea focului
Israel bombardament in sudul libanului. Sursa foto: captură video X
Andrei Rachieru
20 iun. 2026, 12:01, Știri externe
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Locația exactă a atacului nu a fost confirmată oficial, însă incidentul survine într-un context de escaladare continuă în regiune, chiar și după anunțarea încetării focului.

Agenția Națională de Știri din Liban a relatat separat că armata israeliană a vizat localitățile Nabatieh al Fouqa și Kfar Tebnit prin bombardamente intermitente. În plus, au fost raportate distrugeri de locuințe în zona Konin, din districtul Bint Jbeil.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) nu au oferit un comentariu punctual asupra acestor lovituri. Totuși, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul Effie Defrin, a declarat anterior că operațiunile vor continua împotriva amenințărilor imediate și a încălcărilor atribuite Hezbollah.

Dispute privind respectarea încetării focului

Surse de securitate libaneze au afirmat că Israelul ar fi efectuat aproximativ o duzină de lovituri aeriene în prima oră de la intrarea în vigoare a armistițiului. Totuși, un oficial militar israelian a negat această cifră, precizând că nu au mai fost efectuate atacuri după ora 17:00.

În același timp, un jurnalist Reuters aflat în nordul Israelului a observat explozii pe teritoriul libanez în jurul orei 16:50, indicând posibile operațiuni în desfășurare în proximitatea momentului armistițiului.

Ministerul Sănătății din Liban a raportat că loviturile aeriene israeliene au provocat cel puțin 47 de morți de la miezul nopții, înainte de intrarea în vigoare a armistițiului.

Israelul susține că acțiunile sale sunt o reacție la un atac al Hezbollah în sudul Libanului, în urma căruia patru militari israelieni au fost uciși, unul dintre cele mai grave incidente din actualul conflict.

Situația rămâne volatilă, iar informațiile privind respectarea armistițiului sunt contradictorii, în timp ce ambele părți își mențin pozițiile de securitate.

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