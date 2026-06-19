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Israel și Hezbollah ar fi convenit un armistițiu, anunță un oficial american

Israel și gruparea șiită libaneză Hezbollah, susținută de Iran, au ajuns la un acord de încetare a focului, potrivit unui oficial american citat de presa internațională.
Israel și Hezbollah ar fi convenit un armistițiu, anunță un oficial american
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
19 iun. 2026, 17:09, Știri externe
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Armistițiul ar urma să intre în vigoare vineri, la ora 16:00, ora locală, în ciuda intensificării recente a violențelor din sudul Libanului.

Până în acest moment, Israel și Hezbollah nu au confirmat oficial acordul. De-a lungul conflictului, mai multe încetări ale focului negociate între Israel și Liban nu au rezistat, fiind încălcate la scurt timp după intrarea în vigoare.

Armistițiul anunțat ar face parte dintr-un acord mai amplu negociat de Statele Unite și Iran, care prevede oprirea ostilităților „pe toate fronturile” conflictului regional, inclusiv în Liban. Conform acestui cadru, încetarea focului în Liban este considerată esențială pentru continuarea discuțiilor diplomatice.

Cu toate acestea, în noaptea precedentă, Israelul a lansat atacuri aeriene asupra sudului Libanului, susținând că a eliminat „zeci de militanți Hezbollah”. Autoritățile libaneze au raportat că printre victime s-au aflat și femei și copii, ceea ce a amplificat tensiunile politice și reacțiile internaționale.

Escaladări militare

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a justificat atacurile ca răspuns la lovituri ale Hezbollah care au provocat moartea a patru soldați israelieni. În acest context, anunțul privind armistițiul este privit cu prudență de analiști, având în vedere istoricul fragil al încetărilor focului dintre cele două părți.

La rândul său, Iranul a condamnat atacurile israeliene asupra Libanului. Un deputat Hezbollah a declarat că Teheranul consideră încetarea focului în Liban o condiție indispensabilă pentru continuarea negocierilor diplomatice privind conflictul regional.

Reacția Iranului

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a acuzat Statele Unite de „responsabilitate directă” pentru situația din Liban și a avertizat asupra consecințelor grave pentru pacea și securitatea regională.

Oficialul iranian a subliniat că oprirea războiului din Liban este o parte integrantă a acordului mai larg negociat.

În pofida anunțului privind armistițiul, situația rămâne extrem de volatilă, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție dacă încetarea focului va fi respectată de ambele părți.

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